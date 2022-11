Gloria Trevi se defiende de críticas por estar muy flaca; manda mensaje de amor propio (VIDEO)

La cantante Gloria Trevi no se quedó callada ante las críticas por estar muy flaca y dejó un mensaje en redes sociales para sus haters.

Gloria Trevi se presentó en el programa “De noche pero sin sueño” y fue ahí donde los usuarios comentaron que la cantante se veía demasiado delgada. Además, la artista presentó el avance de su próxima serie biográfica en donde también causó preocupación.

“Me la pasé con madre Adrián!!! Ah y a los que me andan criticando, ahí se lo pongo en mi TikTok para que tomen dos cucharadas. Me tengo que gustar yo! …Y yo me gusto y a los que dicen cosas lindas los amo con toda mi almaaaaaa”, escribió Gloria Trevi en su cuenta de Instagram.

Gloria Trevi y las veces que ha causado polémica por su cara

Esta no es la primera vez que Gloria Trevi causa polémica en redes sociales por su aspecto. La última vez fue por los usuarios aseguraron que se veía con el rostro muy operado.

En esa ocasión Gloria Trevi también respondió a sus seguidores y puso una fotografía en la que se veía con el rostro perfecto para desmentir que ha abusado de los tratamientos estéticos.