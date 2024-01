Gloria Trevi, Pati Cantú  y otros famosos le mandan su apoyo a Paola Suárez: '¡Nunca más!'

Paola Suárez de Las Perdidas sigue en el hospital, luego de que su novio Jesús le golpeó brutalmente, por motivos que hasta ahora se desconocen, pero que aún así no justifican la agresión y el odio hacia la influencer. Miles de personas exigen que a la famosa se le haga justicia y que el agresor sea juzgado con todo el peso de la ley, tanto legal como del pueblo.

Asimismo, decenas de famosos e integrantes de la farándula le están mandando u apoyo solidario a Paola Suarez, entre los que destacan la mismísima Gloria Trevi, quien es muy querida por Las Perdidas.

La participación de las pérdidas en“Ellas Soy Yo” la serie biográfica de Gloria Trevi, sin duda alguna Wendy Guevara está en su mejor momento. 🩷 a solo dos días de que sea la ganadora de #LaCasaDeLosFamososMx 🐝👑 pic.twitter.com/mLz6ob3Vnf — Dan (@ddcoont) August 11, 2023

Fue a través de una publicación que hizo Paola Suárez en Instagram que Gloria Trevi se hizo presente mostrando para tratar de ayudarla a su recuperación a través de un mensaje de apoyo: “Te mando mi amor NUCA MÁS POR FAVOR", señaló la cantante.

Paty Cantú también le envió su amor y cariño a Paolita, dejándole un tierno mensaje con el que exigió justicia para ella y que Jesús sea juzgado como el monstruo que es: “Lo siento mucho. Nadie se merece algo así. Espero de corazón que quién te hizo esto lo pague. Y que te recuperes por completo. No estás sola. Dios te bendiga”

Así mismo fueron otros los famosos que le mandaron mensaje a ‘la perdida’ en donde mostraban su apoyo, como el influencer Un tal Alfredo, quien le escribió: “Hermana mete una denuncia!! Se tiene que hacer justicia!! Y recuerda que NO es tu culpa, NO te lo mereces y NO estás sola. Te mando un abrazo”

ME SIENTO TAN MAL POR PAOLA :( , JUSTICIA PARA PAOLA SÚAREZ pic.twitter.com/YZgsWvmlbm — Edwin💋 (@edwin_fa_) January 11, 2024

Yeri Mua también exigió que Jesús se enfrente al filo de la justicia: “Ay bb todo mi apoyo ???? que pague esa basura por lo que hizo. no estás sola!!”. Apio Quijano fue otro que le mandó su cariño: “Noooooo queeeeee me mueroooo q pasó? me duele lo q te pasó. Cómo te ayudo?”