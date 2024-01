Mane de la Parra es hospitalizado de emergencia ¿está grave?

Mane de la Parra tiene severamente preocupados a sus fans, pues se dio a conocer que el cantante y actor fue hospitalizado de emergencia en la mañana de este miércoles 10 de enero.

Fue el mismo Mane de la Parra quien dio a conocer el declive de su estado de salud, a través de sus historias de Instagram, a través de una fotografía en a que se ve postrado en una camilla, lugar desde el que dio detalles de su estado de salud.

Para fortuna de los fans de Mane de la Parra, el famoso no está grave y sólo quiso figurar un rato en redes. Sin embargo, no reveló por qué fue trasladado al hospital ni el mal de salud que padece.

"Nos tocó hospital, nada grave, pero qué importante es sentirse bien. Un abrazote para todos los que están batallando con mejorar su salud y un agradecimiento para todos ellos que los ayudan", escribió Mane de la Parra en su foto.

no te pierdas: Hija de Bruce Willis comparte nueva FOTO del deterioro de la salud del actor

Posteriormente, el famoso detalló que fue hospitalizado debido a una oclusión intestinal causada por una colitis aguda.

Gracias por sus mensajes, ya estamos en casa, de vuelta, fue una cosa gástrica. Pasamos unas horas en el hospital, me canalizaron, me pusieron los medicamentos que tenían que estar y ahorita estaremos bien. Nada más tengo que cuidar la panza, fueron muchos días de comer mucha porquería. Gracias por sus mensajes y bueno, me dijeron que a descansar y cuidar la pancita", escribió Mane de la Parra en sus redes.

Mane de la Parra ya fue dado de alta y deberá centrarse en recuperarse los siguientes días para retomar sus actividades artísticas, para que éstas no tengan repercuciones graven en su colitis, enfermedad que afecta a millons de mexicanos y que disminuye su calidad de vida por lo molesta y dolorosa que es.