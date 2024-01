Hija de Bruce Willis comparte nueva FOTO del deterioro de la salud del actor

Bruce Willis se encuentra luchando contra la demencia frontotemporal, por lo que los fans están a la expectativa de cada cosa nueva que suge sobre él, pues por las declaraciones que han hecho personas cercanas a él, temen que la siguiente noticia pueda ser de lo peor.

Y es que se recientemente se dio a conocer que Bruce Willis ya no era capaz de reconocer a Demi Moore, su ex esposa, quien es una de las tantas personas que lo están procurando.

Nuestro héroe, Bruce Willis, está luchando otro tipo de batalla contra la demencia y lo queremos mas que nunca pic.twitter.com/KIMduELlgp — Mr.Freaki 🎉 (@MisterFreaki) November 26, 2023

"Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", reveló una fuente cercana al famoso al medio Closer.

Asimismo, Glenn Gordon Caron, un amigo de Bruce Willis, afirmó que el actor ya no podía ni hablar ni leer.

"Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, lamentó en una entrevista.

Bruce Willis (68) ya no puede hablar ni leer debido a la demencia que padece.



"Es difícil saber si es consciente de lo que le pasa. Su alegría de vivir se ha ido".



GRACIAS por tantas horas de entretenimiento. Tu legado será eterno, Bruce ❤️ pic.twitter.com/7rPW6dbhAg — Gringotts (@Gringotts) November 21, 2023

Ante ello, su hija Scout LaRue compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su padre Bruce Willis, la cual conmovió a sus millones de seguidores pues el actor luce irreconocible a como era en sus años de ser estrella de acción.

La famosa hizo un recuento de lo que vivió durante el 2023, y como era de esperarse su papá apareció en las imágenes. En la postal, se observa a Willis acostado en una cama, mientras Scout LaRue se acuesta arriba de su abdomen y lo abraza, al mismo tiempo que lo mira con unos ojos tiernos.

"GRAN AÑO PARA EL EXPLADOR. BIENVENIDA A LA ALEGRÍA", fue la frase que utilizó para compartir la postal que da cuenta del amor que le tiene a su padre, quien se ve más demacrado que nunca.