Captan a Bruce Willis tras ser diagnosticado con demencia ¿se ve acabado?

Bruce Willis tiene devastados a sus seres queridos y a todos sus fans, pues el legendario actor protagonistas de clásicos como “Duro de matar” y “El quinto elemento” cada día empeora más de su demencia frontotemporal.

Desde que se dio a conocer de la dura enfermedad de Bruce Willis, no se ha visto al actor más que en algunas imágenes compartidas por sus seres queridos, pero de eso ya tiene mucho tiempo. Sin embargo, ahora un paparazzi capto al histrión y reveló las imágenes de cómo luce actualmente.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, fueron tomadas en la localidad de Brentwood, California: en éstas se ve al actor ir como copiloto en un vehículo, mientras alguien más conduce la unidad.

Afortunadament, en las fotos se ve a Bruce Willis tranquilo y con un buen semblante, lo cual ha tranquilizado a todos sus fans después de tantas declaraciones preocupantes que se han hecho de su estado de salud.

Así fue captado Bruce Willis. Especial

Y es que se dio a conocer que Bruce Willis ya no era capaz de reconocer a Demi Moore, su ex esposa, quien es una de las tantas personas que lo están procurando.

"Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", reveló una fuente cercana al famoso al medio Closer.

Asimismo, Glenn Gordon Caron, un amigo de Bruce Willis, afirmó que el actor ya no podía ni hablar ni leer.

"Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, lamentó en una entrevista.