Ex participante de Pequeños Gigantes ahora trabaja en Cinépolis: 'Intente seguir cantando'

Los amantes de los realities musicales y de las estrellas infantiles están completamente anonadados, pues descubrieron que Joselyn Tiburcio, quien participó en el programa “Pequeños Gigantes”, trabaja actualmente en un Cinépolis, y que dejó a un lado su prometedora carrera en la industria musical.

Y es que a través de TikTok, Jocelyn se dedica a subir videos de cómo es su trabajo en el cine azul, motivo por el cual sus seguidores se dieron cuenta de que ella era la participante del reality musical infantil.

Aunque no reveló la razón por la que su carrera como cantante quedó trunca, Joselyn explicó que logró visitar distintas ciudades e incluso se presentó en Estados Unidos. No obstante, “el universo” (y no la turbia y voraz industria del entretenimiento) no le permitió cumplir su sueño de ser una cantante famosa.

no te pierdas: Paris Hilton se pasea en Monterrey y huye cuando la cuestionan por la lista de Epstein (VIDEO)

“Si, si soy yo. Yo fui la niña que participó en el 2010 en el programa ‘Pequeños Gigantes’ y dirán: ‘pero Joselyn, ¿Qué pasó?’. Todos crecemos, tenía en ese entonces 10 años y en ese entonces me iba muy bien, gracias a Dios fui a muchas giras en Estados Unidos, en México, hice muchas cosas”, contó Joselyn respecto a su vida.

“Con el tiempo intente seguir cantando, pero ya no se pudo, realmente no fue algo mío, vibras del universo que dijeron ‘mi niña este no es tu lugar’, pero aún así muchas gracias por recordarme”, añadió la ex estrella infantil.

Los fans de Jocelyn lamentaron que no pudo cumplir su sueño y le mandaron mensajes de ánimo como: “Empieza a sonar Rosa Pastel de Belanova”, “Siempre serás mi favorita de Pequeños Gigantes. Cada vez que veo tu presentación de Castillos de Amanda Miguel se me salen las lágrimas”, “No te rindas sigue tus sueños eres joven aun puedes” y “Eras mi favorita en especial porque me identificaba contigo. También mi papá se fue por cigarros”.