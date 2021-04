"Godzilla vs Kong" llega al streaming, ¿Cuándo y en qué plataformas verla?

No cabe duda de que “Godzilla vs Kong” fue una de las películas más esperadas de este 2021 y un tremendo éxito en la taquilla. Si fuiste uno de los pocos que no la vieron en cines, hay buenas noticias para ti: ¡la épica batalla llega a streaming!

Warner Bros informó que la épica batalla de titanes llegará a plataformas de streaming en este mayo. Por ello será la oportunidad perfecta para que la revivas o veas por primera vez.

¿De qué trata Godzilla vs. Kong?

La película inicia cuando Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar, cuando de manera inesperada se encuentran con Godzilla, quien se ha salido de control atacando a los humanos.

Por si fuera poco, el filme cuenta con gran talento mexicano, pues Eiza Gonzáles y Damián Bichir son parte del elenco principal. Además, juegan roles clave dentro de la historia.

¿Cuándo se estrena en streaming?

Será el próximo 6 de mayo cuando “Godzilla vs. Kong” llegue a algunas plataformas de streaming.

#GodzillaVsKong ha sobrepasado los 400 Millones de Dólares en taquilla internacional! 🎬✨ pic.twitter.com/4FjCCpxmhd — The Watch Tower - 🍿🎮🌈 (@TheWatchTower3) April 25, 2021

¿Dónde verla?