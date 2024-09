Gomita vende playeras del 'Team Gomita' y la humillan, nadie las quiere comprar

Gomita fue eliminada hace un par de semanas de La Casa de los Famosos México 2. La influencer destacó por ser una de las habitantes menos queridas en el reality, al pertenecer al infame cuarto Tierra que vivía criticando al resto y haciendo complots.

Al salir de La Casa de los Famosos México 2, si bien Gomita recuperó algo de simpatía al mostrar desde antes de saber la verdad que habían cosas que no le gustaban de su cuarto, pero manteniéndose fiel a lo que pensaba, no todo el público se considera a la fecha 'Team Gomita'.

De cualquier modo, la influencer ha demostrado que tiene una forma de pensar muy positiva, pues tras disculparse rápidamente por la situación, se ha mostrado en lo general acertada en las galas del reality show, pero sin dejar de lado a sus amigos del programa.

Gomita vende playeras de su 'team' y nadie las quiere

Fue por medio de sus historias en Instagram que Gomita compartió una foto en la que lucía una playera con una foto suya y 'Team Gomita' escrito. Con mucho entusiasmo, la mujer mencionó "estoy muy feliz atendiendo a los medio y agradezco a todos por su invitación", contó.

Además, mencionó que ya están a la venta las playeras de 'Team Gomita' y añadió una encuesta en la que ganó el lado de quienes no querían adquirir la prenda y no se sentían interesados en lo mismo. Solo el 27% de los seguidores de Gomita votó que sí querían la playera del 'Team Gomita', mientras que el 73% votó que no.

Gomita vende playeras con su nombre y nadie las quiere. Foto: Instagram

A pesar de todo, Gomita continuó con su día a día y señaló que está muy ocupada por las entrevistas agendadas tras su participación en La Casa de los Famosos México 2.

“Gente, me vine a chambear, llevo desde la mañana dando entrevistas. Hoy fui con Matilde (...) gracias por el apoyo que me dan a los medios de comunicación, estoy intentando lo mejor de mí”, sentenció.