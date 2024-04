Grey's Anatomy: ¿Cuándo y dónde se estrena la temporada 21?

La serie de Grey’s Anatomy es una de las más largas en la historia de la televisión y para mantenerse en el récord ya anunció su temporada 21.

A través de las redes sociales de ABC y de Gre’s Anatomy se anunció que pronto llegará a la pantalla la nueva temporada de la serie médica.

¿Cuándo y dónde se estrena en México la temporada 21 de Grey’s Anatomy?

Se espera que la serie de Grey’s Anatomy se estrene este mismo año, aunque no se reveló la fecha exacta, sin embargo, se espera que en los próximos días se den más detalles.

Lo que sí se sabe es que en México la serie se estrenaría en la plataforma de streaming de Disney+, ya que Star+ va a desaparecer.

Así reaccionan los fans a la temporada 21 de Grey’s Anatomy

Los fans de Grey’s Anatomy dividieron opiniones, ya que la mayoría asegura que aunque son seguidores del programa ya no quieren seguirlo viendo. Pues los personajes más entrañables ya no están.

La protagonista Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo, ya salió del programa, pues en las temporadas anteriores su personaje murió y actualmente la serie es protagonizada por Chandra Wilson.

Además, los fans están muy molestos porque la televisora canceló el spin-off llamado Station 19, por lo que piden que regrese.

“Renueve Station 19”, “Traigan a Carina, Maya y Ben de Station 19”, “Por mucho que me guste este programa. No. simplemente no”, “Me encanta el programa pero necesitamos personajes viejos para volver”, “Así que Station 19 fue cancelada pero Grey sigue, las matemáticas no coinciden”, “Todo hacen mal”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.