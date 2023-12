Muere famoso actor de "Grey's Anatomy"; esto fue lo que pasó | FOTOS

Un famoso actor que apareció en la serie de televisión Grey’s Anatomy y también en el programa Modern Family murió a los 93 años.

El actor que falleció es Jack Axelrod, a los 93 años, la triste noticia se dio a conocer a través de su representante, Jennifer Garland, por meido de un mensaje que emitió a Entertainment Weekly.

"Tuve el placer de pasar mucho tiempo con él en sus últimos años, ya que no tenía familia inmediata. Pasamos mucho tiempo al aire libre, donde a Jack le encantaba dibujar, leer artículos de noticias y recitar sonetos de Shakespeare", dijo Garland en el comunicado.

Asimismo, la mánager del actor reveló que Jack Axelrod falleció por causas naturales el pasado 28 de noviembre, en Los Ángeles, pero no fue sino hasta ahora que se dio a conocer el deceso del histrión.

¿Quién era Jack Axelrod, actor de Grey’s Anatomy?

El actor Jack Axelrod nació el 25 de enero de 1930, en Los Ángeles, California. Antes de ser histrión estudió para ser arquitecto con licencia en Washington.

Pero su pasión por ser actor fue más grande y tomó un curso de seis años con la renombrada actriz alemana Uta Hagen en la escuela de teatro Herbert Berghof Studio en la ciudad de Nueva York.

Tras graduarse, Axelrod equilibró su labor como arquitecto con roles actorales en diversos teatros. Su oportunidad definitiva llegó al protagonizar la película de Woody Allen de 1971, 'Bananas'.

Axelrod interpretó a Arnie Zimmer en tres episodios de Knots Landing entre 1989 y 1990, y fue estrella invitada invitado en Murphy Brown (1992), Todo el mundo quiere a Raymond (1999), Boys Meets World (1999), Good vs Evil (1999), Jack & Jill (1999), Dharma & Greg (1999) y Star Trek: Voyager (2000).

Axelrod obtuvo un papel recurrente en la breve comedia de The WB The Help en 2004, interpretando al abuelo Eddie. Su siguiente papel recurrente fue en la serie dramática de Shonda Rhimes Grey’s Anatomy, interpretando el papel de Charlie Yost. Axelrod participó también en ocho episodios de la comedia Me llamo Earl entre 2005 y 2008.