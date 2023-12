Muere Andre Braugher, de 'Brooklyn Nine-Nine', a los 61 años

El medio estadounidense, Deadline, anunció este martes que Andre Braugher, actor mejor conocido como el capitán Raymond Holt en 'Brooklyn Nine Nine", falleció a la edad de 61 años ras una breve enfermedad este lunes.

El actor fue ganador dos veces del Emmy; una de ellas gracias a su papel como el detective Frank Pembleton en el drama "Homicide: Life on the Street"; en dicha serie, conoció a su espos, La actriz Ami Brabson, quien tuvo tres hijos llamados Michael, Isaiah y John.

Aunque su curriculum estuvo principalmente lleno de comedias. En la carrera de Braugher destaca su narración del premiado documental transmitido por ‘Muhammad: Legacy of a Prophet’ y ‘The Murder of Emmett Till’.

El actor nació y creció en Chicago y su más reciente protagónico fue en "She Said" junto a Carey Mulligan; se trata de una película de drama que habla de dos periodistas del New York Times, Jodi Kantor y Megan Twohy, cuya investigación culminó en la persecusión de Harvey Weinsten e inició e movimiento #MeToo.

Así reaccionan en redes ante la muerte de Andre Braugher

En redes sociales, el público lamentó el fallecimiento del actor, ya que muchos aseguran que interpretó a uno de los personajes más icónicos en la pantalla chica en "Brooklyn Nine Nine", programa de comedia que parodiaba y simulaba a las series policiacas donde él intérpretaba al carismático pero serio (a veces) capitán Holt.

"Basta de estas despedidas inesperadas", "te amo con todo mi corazón Andre Braugher" y "tengo el corazón destrozado" son algunos de os mensajes que compañan imágenes y clips de los momentos favoritos de los usuarios pertenecientes a la serie de ocho temporadas donde tmién participó Terry Crews, Andy Samberg y Stephanie Beatriz.

Precisamente Crews compartió un post de despedida a su compañero, a quien le dedicó unas emocionales palabras: "No puedo creer que te haya sido tan pronto. Estoy honrado de haberte conocido, de haber reído contigo, trabajado contigo y compartido ocho gloriosos años viendo tu talento irremplazable. Esto duele. Te fuiste demasiado rápido. Me enseñaste demasiado. Siempre estaré agradecido por la experiencia de conocerte" fue lo que escribió en su Instagram.