Guerreros 2021: Brenda Zambrano dice que participantes se fueron de fiesta tras brote de COVID-19

Brenda Zambrano, exparticipante de Guerreros 2021, denunció que los integrantes del programa salieron de fiesta a un antro en el que había mil personas, esto luego del brote de COVID-19 que canceló el show durante una semana.

A través de su cuenta de Twitter Brenda Zambrano publicó un par de mensajes en los que señala que los concursantes de Guerreros 2021 que dieron negativo a la prueba de COVID tras el brote, salieron a festejar.

“Oigan me enteré que varios del programa se fueron de reventón a un antro donde había más de mil personas y fueron de los que no dieron positivo a COVID y los veo en el programa que acaso quieren otro brote del bicho, no se pasen”, se lee en el mensaje de la exparticipante de Guerreros 2021.

Brenda Zambrano publicó un tuit para exhibir a participantes de Guerreros 2021 Foto: Especial

Asimismo, la también exconcursante de Acapulco Shore comentó que tiene videos en su poder que prueban que los integrantes de Guerreros 2021 se fueron de fiesta, incluso señaló que una de las involucradas es “la amiga de Nicola, y otros jaja tengo los videos”, dijo.

“Ojo, no es que sea liosa, cada quien es responsable de lo que hace, pero ya pasó algo donde muchos se enfermaron, van de mal en peor”, se lee en otro tuit de la influencer.

Guerreros 2021 suspendió una semana grabaciones

Hace unas semanas, Guerreros 2021 anunció la suspención de sus grabaciones, luego de que varios integrantes del programa dieran positivo a COVID-19.

Una semana después del anuncio el show volvió a transmitirse con nuevos concursantes.