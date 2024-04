¡Idénticos! Guillermo del Toro encuentra a su doble en La Más Draga tras ser homenajeado en el concurso

La Más Draga trajo este martes de regreso a Solo Las Más, uno de sus desafios más llamativos, La Más Del Toro, la cual se basa en la imaginación detrás del cineasta multipremiado Guillermo del Toro. Por este motivo, las drag queens trajeron a la vida a algunos de los grandes monstruos del artista, pero una de ellas destacó al transformarse en el oriundo de Guadalajara.

Fue Madison Basrey quien impactó en Solo Las Más, la temporada especial de La Más Draga, al sorprender con el rostro en prostético de Guillermo del Toro. La feminosa sorprendió al aparecer con un atuendo rojo lleno de medallones y un libro con el rostro del cineasta, donde pasó de ser una criatura misterioso al personaje adorable que los mexicanos amamos por apoyar a los jovenes y crear maravillosas películas.

Madison Basrey en Solo Las Más YouTube

Celebran al doble de Guilermo del Toro en redes

"Definitivamente ella debió ser la más en ese episodio, o sea dio laberinto del fauno y después al mismísimo Guillermo", "A mi morro y a mí nos dejó con el hocico bien abierto". "Parecía que Guillermo verdaderamente habia pisado el escenario de LMD"y "simplemente wow",fueron algunos comentarios que recibió el look de la drag.

A pesar de ello, no faltó quien criticó el look de Madison, pues señalaron que la feminosa no había hecho drag como tal, sino que su look era "una botarga" y pusieron de ejemplo a C-Pher, quien llevó a la realidad a La Catrina de "El libro de la vida".

El llamativo atuendo llamó la atención del mismísimo Guillermo del Toro, quien reposteó un video de la pasarela de la drag queen con la layenda "qué suave", con lo que demostró su aprobación por el homenaje que Madison le rindió al famoso a través de el look.

¿Quién ganó La Más del Toro?

A pesar de que era lo que muchos deseaban, Madison no ganó como La Más del Toro en esta ocasión, sino que el premio se lo llevó Soronasty, quien estaba fuera de la competencia hasta que recibió su estrella dorada. Asimismo, quien salió de la competencia este martes fue C-Pher. Estas dos situaciones reunidas generaron que el público señalara que hubo un robo en Solo Las Más, pues aseguran que la caracterización de Madison como Guillermo del Toro fue perfecta y que la drag queen chilena no merecía quedar eliminada de la competencia.