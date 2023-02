Gustavo Adolfo Infante critica a Pablo Lyle y se muestra a favor de que esté preso: "el karma es pagar en vida"

Gustavo Adolfo Infante habló en su programa de YouTube sobre el caso del actor Pablo Lyle, que el pasado viernes fue condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario.

Gustavo Adolfo Infante criticó a los famosos que se han manifestado sobre el caso de Pablo Lyle y quienes se han conmovido por lo que le pasó al actor.

"Pobrecito, todo mundo está chillando, no se vale, pobre hombre ¿y lo que él hizo? osea las malas acciones, una acción tiene una reacción y un manchón tiene un remanchón. Hablan del karma, pues sí existe el karma, el karma es pagar en vida", señaló el periodista.

Asimismo, comentó que quizá Pablo Lyle no hubiera actuado impulsivamente si la persona a la que golpeó no hubiera sido un hombre de la tercera edad.

“Yo he hecho esta pregunta una y varias veces: si hubiera sido un tipo como Eduardo Yáñez, ¿le hubiera pegado también? Un tipo como del tamaño de Sergio Sendel o de Eduardo Santamarina... te estoy hablando de torotes. ¿Lo hubiera hecho? No, ¿verdad? Yo creo que no. Entonces aquí hay un abuso de un hombre joven a un hombre viejo", explicó Gustavo Adolfo Infante.

El periodista también criticó que Pablo Lyle se haya ido del lugar, después de golpear al hombre y dejarlo tirado en el piso.

"Ok, la calentura, la adrenalina... la bronca ni era con él. Uno puede pensar: Ok, iba con sus hijos en el carro. Es un viejito que se bajó y le reclamó, después le pega, se cae ese señor y se pela. Si no hubiera habido cámaras se pela y se va y lo deja ahí muerto", señaló.

Finalmente, explicó que lo que está viviendo Pablo Lyle es como consecuencia de algo que él mismo provocó.