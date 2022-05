Gwen Stefani comparte su amor por México en el Tecate Emblema (FOTOS)

Gwen Stefani compartió su amor por México e hizo vibrar a sus fans en el cierre del festival Tecate Emblema, la noche del sábado. Sus seguidores la esperaban con ansias ya que era la primera vez que la cantante californiana visitaba tierra azteca.

La intérprete estadounidense, quien era una de las apuestas fuertes del cartel, salió en punto de las 22:00 para abrir su show con "I could be sweet", tema que encendió los ánimos en el Tecate Stage.

Gwen Stefani en el Tecate Emblema Álvaro Paulin

En el ambiente se sentía armonía y mucha energía por escuchar los éxitos más populares de la cantante. Stefani aseguró que estaba muy emocionada por reunirse con sus seguidores después de dos años de espera y dejó muy en claro el cariño que siente por el público mexicano.

Muestra de ello fue cuando una fan le pidió a la cantante que le firmara el brazo para hacerse un tatuaje, como regalo de cumpleaños. Gwen Stefani accedió y, entre gritos y aplausos, se recostó en el escenario para alcanzar el brazo de la admiradora.

Gwen Stefani en el Tecate Emblema Álvaro Paulin

Gwen Stefani en el Tecate Emblema Álvaro Paulin

Entre los temas que Gwen Stefani interpretó estuvieron "Hollaback girl", "Don't speak", "The sweet scape", "Rich girl", "Hella good", "It's my life", "What you waiting for?" y "Spiderwebs", entre otros.

Gwen Stefani fue la encargada de clausurar el escenario principal del Tecate Emblema, festival que en su primera edición logró congregar a 96,903 almas entre las dos fechas.