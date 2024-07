Hackeo a Ticketmaster masivo: así puedes saber si tu datos y tarjetas están comprometidas

Ticketmaster está viviendo la crisis más grande en su historia como compañía, pues fue hackeada masivamente y la información de millones de sus usuarios ha sido vulnerada y muy posiblemente vendida a través de la Deep web.

Las alertas comenzaron cuando diversos usuarios de Ticketmaster reportaron que les llegó un correo electrónico en el que la empresa les avisa que un tercero no autorizado obtuvo información de su base de datos, vulnerando así información personal.

Los hackers de Ticketmaster viendo lo que le debo a los bancos pic.twitter.com/fmvsd6KdPz — José Gpe. Ríos (@Guadarios) July 13, 2024

"Lamentamos notificarle acerca de un incidente en el que su información personal pudo haber estado involucrada", se lee en el comunicado de Ticketmaster, que detalla que los datos de sus usuarios comprometidos son nombre, información básica de contacto e información de tarjetas de pago: números de tarjetas de crédito o débito cifrados y fechas de vencimiento.

"Hasta la fecha, de acuerdo con nuestra investigación, se determinó que la actividad no autorizada ocurrió entre el 2 de abril de 2024 y el 18 de mayo de 2024", dijo la corporación.

¿Cómo saber si mis datos comprometidos en el hackeo de Ticketmaster?

Por fortuna, Ticketmaster sí está aplicando la de chambear y le está avisando a cada uno de sus clientes cuyos datos hayan sido vulnerados en el mega hackeo, a través de un correo electrónico.

Ticketmaster: ¿ Recuerdas cuando te hice todos esos cobros extra para mejorar la plataforma?

Pues lo gaste en mujerzuelas y se robaron los datos de tu tarjeta pic.twitter.com/r5b2wRApLl — Franco (@Franco_128) July 13, 2024

Quien no haya recibido un correo electrónico por parte de la compañía es porque está fuera de peligro, pero aun así es recomendable que cambie todas sus contraseñas y cambie sus tarjetas, o de plano cancele su cuenta en la boletera.

En cuanto a s los hackers te dieron baje con tus boletos, debes revisar cuenta para asegurarse de que no haya reservas o compras que no hayan realizado, pues Ticketmaster no ha indicado que los boletos mismos hayan sido comprometidos, pero no está demás tener precaución, más en una era en la que las corporaciones no sienten el menor respeto por sus clientes y sólo los usan para exprimirles su dinero.