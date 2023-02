Harry Styles sorprende con premio a Álbum del Año en los Grammy

El cantante Harry Styles brilló la noche de ayer en la 65 edición de los premios Grammy. Desde el inicio de la velada comenzó con el pie derecho, al ganar el premio a Mejor Álbum Pop Vocal, y terminó igual, pues se alzó con el máximo galardón, el de Álbum del Año por su disco Harry’s House, sorprendiendo a los asistentes e incluso a él mismo.

“Estuve tan inspirando, me sentí tan inspirado por cada artista que competía en esta categoría, en muchos momentos de mi vida los escuché cuando estuve solo y en una noche como la de hoy es importante recordar que no existe ser el mejor en la música… Esto (el premio) es muy amable, se lo entregaré a mis colaboradores, esto no le ocurre a personas como yo”, expresó visiblemente impactado por haber superado a artistas como Adele, Coldplay, Kendrick Lamar, Lizzo, Beyoncé, Bad Bunny y Abba.

Bad Bunny arancó la noche con sabor latino. Cantó “El apagón” y “Después de la playa”. Fotos: AP

Cuando recibió el primer premio de la velada, el de Mejor Álbum Pop Vocal, expresó que el material discográfico galardonado fue la mejor experiencia de su vida. Más tarde deleitó con una presentación musical con el tema “As It Was”; cautivó con extraordinarias coreografías y brilló con un atuendo plateado.

En la noche de sorpresas, Beyoncé también se consagró como la artista más condecorada en los Grammy, al ganar los premios a Mejor Grabación Dance/Electrónica por “Break My Soul” y Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica con Renaissance, acumulando en total 32 gramófonos en toda su carrera. Con alegría agradeció a la comunidad queer por abrazar su música.

La gala , que regresó a la arena Crypto.com, en Los Ángeles, California, comenzó con mucho sabor latino a cargo del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, quien interpretó los temas “El apagón” y “Después de la playa”, ésta última puso a bailar hasta a Taylor Swift. El artista apostó por representar a la cultura de su país incluyendo a los cabezudos del colectivo Agua, Sol y Sereno.

Sam Smith y KIm petras interpretaron su éxito “Unholy”. Destacaron los atuendos rojos. Foto: AP

“¿Dónde están los latinos esta noche en Los Ángeles?.. ¡Que viva la música latina!”, celebró el intérprete de “Tití me preguntó”, durante su participación.

En la ceremonia Kim Petras hizo historia al ser la primera mujer transgénero en ganar un galardón en los Grammy. Se alzó, junto con Sam Smith, en la categoría Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop con el éxito “Unholy”.

Aunque ambos compartían el reconocimiento ella tomó la palabra impulsada por Smith: “Quiero agradecer a las leyendas transgénero que hay detrás de mí… a Madonna por luchar por nuestros derechos, no podría estar aquí sin Madonna”, expresó visiblemente conmovida. Petras y Smith también participaron con un número musical, la interpretación de “Unholy”. Pintaron de rojo el escenario, tanto con sus atuendos, como con luces. Ambos se mostraron sensuales, él sobre el centro del escenario y ella dentro de una jaula, acompañados por bailarines.

Lizzo ofreció una espectáculo inolvidable con los temas “About Damn Time” y “Special”. Foto: AP

Otro galardonado fue Bad Bunny en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, por Un verano sin ti, con el cual ha superado innumerables récords. El vocalista aprovechó para volver a resaltar el poder latino.

“La humildad es fácil, porque acabo de hacer este álbum con amor y pasión, cuando lo haces así la vida es más fácil”, dijo y agregó en español: “Gracias a todos los que siguen mi música, se lo dedico a Puerto Rico y a la capital del reguetón, a la leyendas y a los nuevos que mantienen refrescando el movimiento, sigamos llevando el género a otro nivel”, apuntó el vocalista.

Mientras que Adele, premiada frecuente en los Grammy, se llevó la distinción a Mejor Interpretación Pop Solista por “Esasy On Me”, canción que le compuso a su hijo y en la cual le expresa la difícil que ha sido la separación con su padre. La artista le dedicó el reconocimiento a su hijo.

Por su parte, Lizzo ganó el premio a Récord del Año con “About Damn Time” y ofreció uno de los discursos más emotivos acerca de la aceptación.

“Estas canciones de hablan de amar nuestros cuerpos y sentirnos cómodas en nuestras pieles, estoy orgullosa de ser parte de esto… Me gusta creer que las personas somos el bien”, manifestó y fue aplaudida por Adele y Beyoncé, entre otras más.

México también estuvo presente, en la entrega no televisada, la cantante Natalia Lafourcade ganó el galardón a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con Un Canto por México-El Musical, superando a Los Tigres del Norte, Christian Nodal y Chiquis Rivera.