¿Hay pleito? ¿Qué pasó realmante entre las influencers Tammy Parra y Bella Dueñas?

En internet circulan rumores que a través de Instragram, la influencer Bella Dueñas le mandó mensaje a Tammy Parra, también creadora de contenido. Sin embargo, la beauty blogger no habría respondido al mensaje, hecho que causó controversia entre los internautas.

La influencer de cabello largo y rojo se habría desilusionado mucho por el rechazo de quien aseguran es su ídolo. Sin embargo, a través de su cuenta de TikTok, la influencer salió a aclarar que no se trata de Tammy Parra quien la rechazó

"Creo que fui muy clara en que no voy a decir quién es. No sé si me crean o no, a mí este es un tema que duele. Imagínate que tienes un ídolo desde hace tres años. Tú haces todo lo posible por alcanzar metas para parecerte un poquito a esa persona, le admira, le comentas en todos lados, literalmente hablas de esa persona en todos lados y un día te das cuenta que esa persona te ve como nadie", dijo Bella Dueñas en un video .

Apuntó que prefiere mantener de manera privada con quién vivió esta situación, pero que el tema es que ahora están metiendo a Tammy Parra: "No entiendo por qué lo están haciendo, pero también andan diciendo que Ari Gameplays", dijo Bella Dueñas.

"Yo a Tammy Parra no la conozco en persona, pero le tengo mucho respeto y obviamente la conocía, pero no es esta persona", aseguró la influencer, quien negó a una serie de influencers que se rumora pudieron ser la que la ignoró.

"El tema es que yo no quiero decir su nombre porque no necesito decirlo. Es algo que quiero guardar para mí. Además esta persona ni siquiera es mexicana. Yo solo me quería desahogar con ustedes porque a ustedes los considero mi familia y nunca he sido una persona que se quede con las cosas", finalizó la influencer.

