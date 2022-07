Hermano de Mónica Dossetti no teme ir a la cárcel y tiene "ganas de morirme con honor"

José Dossetti, el hermano de Mónica Dossetti, afirmó que no teme ir a la cárcel por estrangular a la actriz que padece esclerosis múltiple, pues dijo que es lo que merece.

En entrevista con la prensa, el hermano de Mónica Dosetti afirmó que “mi temor menor es irme a la cárcel, no porque no pueda pasar, puede pasar, pero es lo que me merezco".

¡Circula en redes sociales esta fotografía supuestamente actual de la actriz Mónica Dossetti luego de que se hiciera público un video donde es agredida por su hermano, José Dossetti! 🙌🏻📺 pic.twitter.com/HHG6VKHbdU — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 15, 2022

José Dossetti dijo que a lo que sí le tiene miedo es que Mónica Dossetti termine en un instituto o asilo, lugar en el que la podrían maltratar.

"Mi temor más grande es Mónica en un instituto, porque no queremos que esté en un instituto, porque también abusan de la gente como fui yo abusivo. Mi miedo es también que no me la dejen ver nunca, porque es mi hermana, la quiero, y es mi compañera de trabajo y amiga de muchos años", lamentó.

Tras ello el hermano de la actriz dijo que no está buscando defenderse pues su ataque a su hermana no tiene ni justificación ni perdón; pese a ello pidió que la gente entienda lo que viven las personas que cuidan a los enfermos, pues muchos de ellos quieren morirse:

"Lo que vi (en sí mismo) fue a un señor enfermo de la psique y enfermo de la salud de muchas formas, y que está pensando que su solución es morirse, porque está contra la pared, acorralado", pronunció.

Por ello, José Dossetti dijo que tenía “ganas de morirse con honor, como en los cuentos donde al que van a fusilar, lo fusilan mientras él mimo grita 'fuego'".