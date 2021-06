Hermano de YosStop rompe el silencio tras detención de la youtuber

Ryan Hoffman, conocido como “Rayito” o “Debryanshow”, rompió el silencio y habló sobre la detención de su hermana YosStop.

A través de su cuenta de Instagram, el también youtuber publicó un mensaje en el que se dijo estar sin palabras para expresar lo que siente por el arresto de su hermana YosStop.

“Gracias por todos sus mensajes, mi familia y yo lo apreciamos mucho. En este momento no tengo palabras para explicarles cómo me siento. Siempre enfrentaré cualquier situación con la mejor de las vibras, tal y como me conocen. Los quiero mucho”, se lee en el mensaje que publicó Ryan Hoffman en Instagram.

Respuesta de Ryan Hoffman a detención de YosStop Foto: Especial

Meme de Rayito desató polémica tras detención de YosStop

Horas antes de que el influencer publicara su respuesta oficial, generó polémica por haber publicado un meme momentos después de que se llevó acabo la detención de YosStop.

Los usuarios de las redes sociales se lanzaron contra “Rayito” y le pidieron que en lugar de publicar memes estuviera preocupado por cómo ayudar a que su hermana salga de la cárcel.