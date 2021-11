¡De heroína a villana! Gal Gadot será la Reina Malvada en live action de "Blancanieves"

Gal Gadot se ha ganado los corazones del mundo con su papel de la Mujer Maravilla en el universo cinematográfico de DC, y ahora la actriz enamorará desde el lado oscuro, pues interpretará a la Reina Malvada en la película live action de “Blancanieves” que hará Disney.

Así lo dio a conocer el portal “Deadline”, el cual confirmó la incorporación de Gal Gadot a la película "Snow White and the Seven Dwarfs", la cual prepara Disney con la latina Rachel Zegler, como Blancanieves.

"Snow White and the Seven Dwarfs" será dirigida por Marc Webb, cineasta conocido por películas como "The Amazing Spider-Man" y "The Amazing Spider-Man 2".

Si bien el anuncio de que Gal Gadot será la Reina Malvada en "Snow White and the Seven Dwarfs" ha desatado furor entre los fans, el fichaje de Rachel Zegler causó polémica, pues muchos dijeron que no era “blanca como las nieves”.

“Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son sólo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney”, dijo entonces Marc Webb sobre Rachel Zegler.

Hasta el momento "Snow White and the Seven Dwarfs", con Gal Gadot y Rachel Zegler, no tiene fecha prevista de estreno.

