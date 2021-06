¿Quién es Rachel Zegler, la latina que será Blancanieves en la nueva película de Disney?

Disney busca ser más incluyente dentro de las versiones live action de sus películas clásicas, motivo por el cual la compañía anunció que la latina Rachel Zeguer protagonizará la nueva versión de “Blancanieves”.

La noticia la dio a conocer Deadline en una entrevista con Marc Webb, quien dirigirá la película.

“Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son sólo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney”, expresó el cineasta.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos fans celebraron la noticia, mientras que otros tantos justificaron su racismo al decir que Rachel no es “blanca como la nieve” y que mejor debería de interpretar a “Pocahontas”, para no “arruinar al personaje original”.

Que ondas con Disney y su poco cerebro para hacer películas.... Blanca nieves le decían así porque era blanca como la nieve.... Y van usar a una actriz que podría ser Pocahontas..... Solo deberían de crear nuevos personajes en vez de arruinar los originales. — J (@JEscotoM) June 22, 2021

¿Quién es Rachel Zeguer, la nueva Blancanieves?

Rachel Zeguer tiene 20 años y, aunque nació en Nueva Jersey, su madre es colombiana. Es actriz, cantante y youtuber.

Su debut en el cine será en “West Side Story”, de Steven Spielber, la cual se estrenará este año; también participará en “Shazam! Furia de los dioses”, la cual está prevista a salir en 2023.

Por si fuera poco, Rachel Zeguer tiene actualmente en Spotify su sencillo “Let mi try”.