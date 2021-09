Hija de Laura Bozzo se casa ¿Asiste la conductora a la celebración?

La hija de Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, se casó hace unos días con un publicista llamado Adam, por lo que surgió la duda de si la conductora peruana asistió a la celebración.

El programa Chisme No Like fue el que dio a conocer la noticia de la boda de la hija de Laura Bozzo, de acuerdo con la información difundida por el programa, el matrimonio se realizó en Estados Unidos.

¿Laura Bozzo asistió a la boda de su hija?

Chisme No Like señaló que Laura Bozzo no estuvo presente en la boda de su hija Victoria de la Fuerte, ya que, por sus problemas legales, la peruana no puede pisar Estados Unidos, pues la encarcelarían inmediatamente.