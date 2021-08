¡Laura Bozzo está prófuga! FGR solicita a Interpol ficha roja para buscarla y detenerla

Laura Bozzo está prófuga, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol una ficha roja para buscarla y detenerla por el delito de evasión fiscal.

Esto ocurre luego de que Laura Bozzo no se presentó voluntariamente al penal de Santiaguito, en Almoloya, durante el plazo que tuvo y que venció el viernes pasado.

Laura Bozzo fue vinculada a proceso y se le determinó prisión preventiva justificada, por el presunto delito fiscal por casi 13 millones de pesos, obtenidos mediante la venta indebida de un inmueble embargado por el SAT.

Galilea Montijo anunció la fuga de Laura Bozzo

El jueves de la semana pasada, Galilea Montijo sugirió que Laura Bozzo ya había huido de la ley, pues durante la edición del programa “Hoy” del día después de que la peruana fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva, la modelo señaló que no la localizaban.

“Vamos a tener más información por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho”, dijo Galilea Montijo sobre Laura Bozzo.

Y, por si fuera poco, Alfredo Adame aseguró que fue él quien denunció a Laura Bozzo ante las autoridades.

“Me comunico con el SAT y les digo: ‘Laura Bozzo, la conductora de televisión, cometió un delito. Vendió un condominio que ustedes lo tienen embargado’. Yo les di el aviso”, afirmó.