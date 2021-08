¿Está prófuga? Galilea Montijo revela que Laura Bozzo desapareció tras delito fiscal

Tal parece ser que Laura Bozzo podría estar prófuga de la justicia, pues Galilea Montijo reveló que la peruana no aparece, luego de que fue vinculada a proceso por el delito evasión fiscal y además se le dictara prisión preventiva en el reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

Fue durante la edición de “Hoy” de este jueves que los conductores presentaron la noticia de la carrera delictiva de Laura Bozzo, tras lo cual Galilea Montijo opinó al respecto, diciendo que no hay mucha información al respecto y que incluso la peruana no les contesta el teléfono.

“Más adelante vamos a hablar de ella, vamos a tener más información por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho”, señaló Galilea Montijo sobre su amiga Laura Bozzo.

Las declaraciones de Galilea Montijo encendieron las alarmas, pues de acuerdo con las autoridades podría haber "riesgo de fuga", pues no tienen documentada el domicilio de la peruana.

Laura Bozzo podría pasar de tres a nueve años de prisión por el delito de evasión fiscal en la modalidad de depositaría infiel; la peruana vendió indebidamente un inmueble embargado por el SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo por 12 millones 760 mil 71 pesos.