Mario Pineda acusa a los influencers LGBT+ "Pepe y Teo" de acoso sexual

Los influencers conocidos como Pepe y Teo (Ricardo Peralta y César Doroteo, respectivamente) están en el centro de la polémica, pues el youtuber Mario Pineda los acusó de acoso sexual y dio detalles de los perversos ataques que sufrió por parte del dúo, conocido por abanderar a la comunidad LGBT+.

Fue a través de YouTube que Mario Pineda rompió el silencio y contó que además de acosarlo sexualmente, Pepe y Teo eran cómplices de las agresiones sexuales que el grupo de las Chiquirrucas perpetraban contra migrantes.

“Ya decidí hablar de esto, como salga y lo que salga. Todo esto se dio en 2017, conocí a Pepe y Teo, me gustaba mucho el mundo de YouTube, estaba feliz con mi canal que estaba creciendo. Me sentía feliz y exitoso… En su momento llegué a hacer colaboración con ellos, los conozco, ellos me presentan a Las Chiquirrucas y fuimos a su casa, relató Mario Pineda.

no te pierdas: Héctor Parra y otros famosos que fueron detenidos por acusaciones de abuso sexual

Fue en ese momento que Mario Pineda se enteró de que Las Chiquirrucas le contaban a Pepe y Teo cómo agredían sexualmente los migrantes, “sólo escuchaba a Pepe riéndose y riéndose. Me sentía súper incómodo, sólo pensaba en lo asquerosa que se me hacía…”, lamentó.

Pepe y Teo, unos depredadores sexuales soberbios

Mario Pineda narró que en una ocasión acudió con Pepe y Teo a un evento, y aseguró que Pepe acosaba a los hombres que veía en la calle: “Íbamos en un carrito con música, Pepe y los demás tirándoles piropo … No tenía la confianza para hablar”.

Por si fuera poco, cuando Mario Pineda le pidió detener sus acosos a Pepe, el influencer se burlaba de él: “’¡Demándame, demándame, demándame!’ Como si nadie lo pudiera detener, con una soberbia. Me dio demasiado coraje, impotencia”, lamentó.

Tras ello, Mario Pineda aseguró que ese mismo día y con público presente, Pepe y Teo lo amedrentaron haciendo que las personas adivinaran si era “pasivo o activo”.

“A bases de aplausos y a gritos, miles de personas me estaban juzgando que cuál era mi rol. ‘¿Mario Pineda qué es, activo o pasivo?’ Yo veía todo tipo de personas… me sentí asqueroso, nervioso, humillado”, denunció.

Para agredirlo más, el dúo hizo que Mario Pineda se besara con otra persona; tras ello Pepe lo siguió acosando y incluso se filtró a las redes una foto en la que éste le está tocando los genitales al ahora denunciante.

“Me bajaron el pantalón, me vieron las nalgas. Comentando sobre mí sobre el Pato (otro influencer). También me acosaba Charly (el exnovio de Pepe)”, agregó entre lágrimas.

Finalmente, Mario Pineda compartió que se alejó de Pepe y Teo, pero ellos en represalia comenzaron a hablar mal de él e incluso pusieron en su contra a otros influencers como La Divaza y La José.