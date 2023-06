¿Hijo de Mario Bezares en realidad era de Paco Stanley? Presentan la prueba de ADN

El muerte de Paco Stanley resurgió con el documental “El Show: crónica de un asesinato” que estrenó Televisa en Vix y en el que hace un recuento y presenta testimonios de lo que ocurrió aquel 7 de junio de 1999 cuando mataron al conductor.

En el documental apareció el hijo de Mario Bezares, Alan Bezares, rompió el silencio sobre que supuestamente su verdadero padre era Paco Stanley.

Es la primera vez que yo hablo de esto. Esta entrevista es enfrentar algo que nunca había enfrentado; una mentira que se repitió tantas veces que se convirtió en verdad Alan Bezares

El hijo de Mario Bezares señaló que desde niño recibió comentarios sobre que su papá era Paco Stanley, lo cual le afectó mucho, pues señaló que se metió a Internet a investigar por qué le decían eso.

te puede interesar ¿Por qué mataron a Paco Stanley y quién fue? A 24 años de su asesinato

“No eres hijo de Mario Bezares y por eso lo mató. ¿Qué culpa tiene un niño de 11 años de que culpen a tu padre de un asesinato? Si yo, como hijo, me metí a internet y dudé de su verdad. ¿Qué pensarán ellos? La gente me impuso una carga que no me correspondía”, comentó el joven.

¿Hijo de Mario Bezares es de Paco Stanley? Presenta prueba de ADN

La familia de Mario Bezares por años ha recibido mensajes en los que aseguran que su hijo Alan en realidad es de Paco Stanley, incluso los usuarios de Internet han hecho comparaciones para encontrar el parecido entre el fallecido conductor y el joven.

Prueba de ADN del hijo de Mario Bezares que dicen que es de Paco Stanley Foto: Especial

Sin embargo, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares está cansada de esas teorías, así que para de una vez por todas callar los rumores, presentó una prueba de ADN.

En el documento que publicó en redes sociales se puede ver que se hizo el análisis de los genes de ella, de Mario y de su hijo Alan.

Al final destacan que Alan Bezares sí es hijo de Mario Bezares. “El señor Mario Bezares coincide genéticamente con el niño Alan Rodríguez Jiménez”, se lee en el documento.