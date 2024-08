Hipnotizan a Christian Nodal en una fiesta y acaba en el suelo | VIDEO

Christian Nodal se está olvidando de que tuvo que cancelar su concierto en Argentina por falta de ventas y por el hate de los paisanos de Cazzu, haciendo actividades deliciosas con su esposa en turno Ángela Aguilar y yendo a fiestas. Y justamente acudió a una en la que lo hipnotizaron y acabó tirado en el suelo.

El peculiar y humorístico momento fue dado a conocer por el célebre hipnotista John Milton, quien reveló que hace tan solo unos días hipnotizó al famoso cantante de rancheras en una fiesta, y que el esposo de Angelita acabó en el suelo tras dominar su mente.

Fue durante su participación en un podcast donde John Milton narró sus acciones, las cuales ocurrieron en una fiesta con música en vivo donde se encontraba Christian Nodal. Según el hipnotista, fue el mismo infiel serial y ex de Cazzu quien le pidió que lo hipnotizara enfrente de todos los presentes.

“Llegamos a una fiesta donde había banda. Había música norteña, había música grupera en fiestón, de terror. En eso se me acerca Nodal y me dice ‘Hola, ¿usted me va a dormir? ‘Pero aquí con el ruido’, le dije”, contó Milton.

A pesar del ambiente ruidoso, Milton aceptó el desafío y comenzó el proceso de hipnosis. Durante la sesión, Nodal empezó a respirar profundamente cuando se desplomó al suelo ante la mirada de todos los asistentes.

LE CANCELARON EL SHOW EN EL MOVISTAR ARENA A NODAL!! el karma es una jujeña... pic.twitter.com/FRvS26jxVv — angelito_bb (@angelit0_bb) July 31, 2024

“Él empieza a respirar y al ir respirando en el suelo. De repente se amontona la gente empiezan a grabar, no sé quién grabó y empecé a dar mensajes de lo que yo creo que le puede servir a un paciente en esta situación, aquí tendremos que entender algo llamado el poder de las palabras que imprime el terapeuta para intentar generar un cambio en el paciente sirvió”, reveló.

Afortunadamente, el momento ya fue subido a redes sociales y en el viral video se pude ver cómo Nodal se desploma mientras Milton lo está hipnotizando.