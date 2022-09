Esta es la historia detrás del regalo que recibió Christian Nodal y que lo lanzó a la fama (VIDEO)

Christian Nodal es uno de los exponentes más importantes del momento del regional mexicano y uno de sus más grandes éxitos es el tema “Adiós amor”, el cual vino acompañado de un regalo que ayudó al cantante a lanzarse a la fama.

En diversas entrevistas Christian Nodal ha dicho que le regalaron el video de la canción “Adiós amor”, fue el director y productor de videos musicales Mario Chávez, quien le dio este generoso obsequio que impulsó la carrera del artista mexicano.

Mario Chávez ofreció una entrevista al Bocho Ramos Podcast en donde contó que todo fue porque el papá de Christian Nodal le pidió de favor que lo apoyara con el video musical de la canción.

El productor aceptó trabajar con ellos sin cobrar ni un peso, además de que se invirtió muy poco dinero en escenografía y otros detalles, pues él logró precios accesibles.

Me entero que tiene un hijo y que lo quiere lanzar que se llama Christian Nodal y me pide el favor, de que le eche la mano con su hijo. Le dije ‘si, pues le damos’. Yo le regalé mis honorarios. Ellos pagaron la producción, yo les conseguí todo barato, la modelo creo que no cobró. Le regalé mis honorarios, por eso se dice que le regalé el video