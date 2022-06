Así reaccionó J Balvin a la canción "tiradera" de Christian Nodal (VIDEO)

J Balvin y Christian Nodal está en medio de la polémica por el pleito que hay entre ellos que se desató a raíz de que el reguetonero publicara unas fotos comparando que ambos tienen el mismo look.

Christian Nodal creyó que J Balvin se estaba burlando de él, así que reaccionó de la manera menos amigable posible y se lanzó contra el reguetonero diciéndole que no tenía talento y hasta le compuso una canción para atacarlo.

Así reaccionó J Balvin a la canción en la que “le tira” Christian Nodal

Christian Nodal lanzó la canción “Girasol” en la que despotrica contra J Balvin, le dice que “lo va a hacer llorar”.

“Yo quiero que llores, yo voy a hacer que llores… hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, así inicia el tema.

Nodal le reclama a J Balvin por burlarse de él al publicar una fotografía del cantante de regional mexicano y de él comparando que tienen el mismo look rubio.

“Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta”, se escucha en la canción.

Sin embargo, J Balvin tomó toda la situación con calma y reaccionó de forma pacífica y aseguró que entiende a Christian Nodal porque está pasando por un momento difícil, tras haber terminado con Belinda.

“No soy nadie para juzgarlo, estaba pasando un mal momento. Sé que lo hiciste sin mala intención. Estamos en buena vibra. Yo no soy nadie para juzgar a quien y nunca lo seré. Venga parcero que todo bien. Estamos para dar ejemplo y no para andar por ahí regando oscuridad porque al final nos sigue mucha gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo”, dijo J Balvin en sus historias de Instagram.