¿A qué hora se estrena "Cactus" de Belinda?

La cantante Belinda por fin tendrá este miércoles 31 de enero el lanzamiento de su nueva canción “Cactus” en la que contará todo lo que vivió junto a Christian Nodal.

¿A qué hora se estrena la canción de Belinda?

La canción de “Cactus” de Belinda se estrena a las 20:05 horas, es decir, a las 8.05 pm, por lo que a esa hora el tema será liberado en redes sociales y también será lanzado el video musical.

Belinda se presentará esta noche en los TikTok Awards 2024, por lo que ahí será el lanzamiento internacional de su canción, por eso el tema se estrenará en la noche y no a las 6 de la tarde como normalmente lo hacen los artistas.

Letra de la canción de Belinda

En los últimos días en redes sociales se estuvieron filtrando fragmentos de la canción “Cactus” de Belinda y los usuarios no dudaron en sacar la letra del tema que circula en Internet y que hoy se sabrá si realmente era el tema musical.

Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón

Porque la terapia ayuda, pero la música sana más cabrón

Y al final no hay bien sin mal

Y el dolor se pasará

Ya volví, Beli Belika

Mi pecho no es bodega, todo pa’ fuera

Lo que me hace mal se va pa’ la mier…

No eres lo que esperé de ti

¡Carajo! Como me hiciste sufrir

Dicen que todo sana con tequila

Le echó sal a la herida

Por lo menos bailo esta canción

Y saludo a las que están igual que yo

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido

Lejos me he puesto mil pedas

No llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, salud por todos los besos

De que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros.

No todo fue lo que demostrabas

Si supieran como tú me tratabas

Una piedra que no fue real

Era un compromiso para aparentar