"Un compromiso para aparentar": Se filtra COMPLETA "Cactus" de Belinda y esto revela sobre su relación con Nodal

A muy poco de poder escuchar completa "Cactus" en las plataformas oficiales de Belinda, parece ser que el tema ha sido fitrado poco antes de que la joven pudiera ser quien compartiera el mismo, a pesar de que mostró la canción entera durante la fiesta de pre-escucha en Madrid este 30 de enero.

Ha aparecido un audio que contiene la canción completa del regreso de Beli, a pesar del hermetismo con el cual Warner Music y los artistas implicados trataron de tener, puesto que en los videoclips pasados ni siquiera se había mostrado algun detalle del nuevo tema y ahora, tenemos el tema en su totalidad filtrado poco antes de su estreno.

Se filtra la canción COMPLETA de Belinda y esto dice de Christian Nodal

El tema es una canción completamente de despecho, donde hace claras referencias asu expareja, Christian Nodal, con quien parecía tener una relación ideal hasta que se anunció el rompimiento y de este modo, que había algo más detrás del noviazgo. En su momento, mucho se dijo sobre que Belinda sería la mala de la historia, algo que ahora la artista explora en su nueva composición.

Con el nuevo audio filtrado, descubrimos qué tan fuerte es la tiradera de Belinda y Nodal. La joven señala que el público no sabe que en realidad, el Forajido no la habría tratado tan bien como debió de haberlo hecho y además, critica que se haya tatuado sus ojos para después irse y ahora tener una nueva pareja.

"Cáctus" de BelindaAsí suena la nueva canción de Belinda

¿El compromiso con Nodal fue falso?

Al inicio del segundo verso del tema, Belinda señala "una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar", donde se refiere a cuando estuvieron ambos comprometidos. Con esto, la artista nos estaría diciendo en primera que el anillo no tenía el gran valor que se señaló y posteriormente, que quizás la boda jamás iba a suceder o que las intenciones de su en ese entonces pareja no fueron las mejores al comprometersecon ella.

A pesar de ello, el rompimiento entre los artistas fue bastante duro y cualquiera no dejaría de dudar en que ambos en verdad se quisieron. Sin embargo, puede ser que dicho parecer haya sido tan solo una apariencia, ya que Belinda señala que ella procuró guardarse los malos comentarios que pudo haber hecho sobre Nodal.

¿Cuándo fue el compromiso de Belinda?

Fue en mayo de 2021 cuando la pareja se comprometió a menos de un año de relación en medio de una romántica cena en Barcelona. Se señalaba que el anillo tenía un valor de tres millones de dólares; sin embargo, el enlace no se concretó, de acuerdo con varios rumores, porque la madre de Nodal no estaba muy de acuerdo con la relación de su hijo y Beli.