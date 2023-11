La hora marcada regresa a sembrar el miedo en la TV

ViX+ lanzó una nueva versión de La Hora Marcada, aquella antología de historias aterradoras y misterios paranormales que a finales de los años 80 y principios de los 90 marcó a toda una generación.

Tres décadas después de su estreno, este puñado de historias vuelve a las pantallas, explorando distintos temores, muchos de ellos fincados en la psique colectiva de las sociedades. Violencias contemporáneas, leyendas urbanas, tradiciones orales, las amenazas del futuro y los peligros de la naturaleza se reflejan en cada episodio, que funciona como un espejo de todo aquello que nos perturba y atemoriza.

Directores y actores de tres de los episodios —”El Temblor”, !Reflejos fugaces” y “La danza del tiempo”— charlaron con La Razón sobre el regreso de esta antología de cuentos, que fue adaptada a los tiempos actuales.

En “El Temblor”, Inés, una joven vidente, recibe la visita de Elena, una madre que busca averiguar cómo murió su hija. Después de informarle a Elena que no puede ayudarla, una serie de extraños sucesos comenzarán a atravesar su vida.

La directora argentina Laura Casabé fue la encargada de este episodio; reconoció que hizo modificaciones sustanciales con respecto al original, pensando en qué podía aportar desde su mirada y lugar del mundo, tomando riesgos y resultando en una experiencia “muy enriquecedora”.

Paola Miguel y Ana Layevska, en fotogramas de la serie. Fotos Cortesía: ViX+

“Sabíamos que estábamos tomando riesgos, pero eso es lo lindo del terror y de hacer lo que hacemos. No me imagino la vida de otra manera. También lo hicimos con muchísima responsabilidad, sabíamos que estábamos hablando de cuestiones que son muy traumáticas y de temas que nos atraviesan a todos y a todas de una manera muy especial, entonces lo quisimos hacer con mucha responsabilidad, pero también con mucha libertad y mezclar lo lúdico”, explicó a La Razón.

La actriz María Evoli formó parte del elenco de este episodio; dijo que su personaje habla de temas mucho más profundos de lo que podría ser un papel de terror convencional: “El terror es un espacio donde puedo ir más allá, puedo actuar de maneras más expandidas, más hacia la locura; fue un gran espacio”, comentó.

En “Reflejos fugaces”, Fabián, un joven que acaba de perder a sus padres, se muda a la mansión donde viven su tía Lili y su prima Isabel. Ahí nota que las extrañas costumbres de sus familiares parecen sugerir que son algo más que humanas. Fue dirigido por Andrés Beltrán.

“Lo curioso fue que cuando lo vi el original ya después de haber hecho, editado y finalizado el episodio, me sorprendió que había muchas cosas similares y otras que no, pero me pareció muy bonito llegar a ciertos puntos de encuentro sin tomar el mismo camino. Básicamente es una historia por sí sola, no tiene más que la premisa, podríamos hacer 20 mil historias más con esa premisa, que es lo interesante”, mencionó.

Paola Miguel y Ana Layevska, en fotogramas de la serie. Fotos Cortesía: ViX+

Otro de los cuentos de La Hora Marcada es “La danza del tiempo”, donde Pamela, una adolescente que aspira a convertirse en una bailarina, es invitada a una academia de baile dirigida por la misteriosa Madame Veronique. Ahí aprenderá, que para obtener la fama, deberá pagar un precio muy alto.

Paola Miguel protagoniza esta historia, consideró que es una propuesta que tiene toda la flexibilidad para poder alcanzar a diferentes tipos de público: “Es un proyecto invaluable, te da la oportunidad de mantenerte con diferentes historias a las que las une la “Dama de Negro”; cada una es diferente y tiene su toque único, les va a encantar”, finalizó.