Películas favoritas de terror de Stephen King que te harán sentir verdadero miedo

Stephen King es el maestro del terror, es el escritor con el récord Guinness de tener más libros adaptados al cine, por lo tanto, cuando el maestro da su opinión sobre una película de miedo ésta es muy valorada.

Aquí te dejamos la lista de algunas de las películas de terror que han sido alabadas por Stephen King y que te van a dar miedo de verdad ¿Te atreves a verlas?

El salario del miedo, 1977



Fue dirigida por William Friedkin, el director de El Exorcista. Narra la historia de cuatro hombres de diferentes partes del mundo que arriesgan su vida transportando galones de nitroglicerina a través de la selva.

El proyecto de la bruja de Blair, 1999



Esta película fue un ícono en los 90, se trata de unos jóvenes que se pierden en el bosque y graban lo que sucede, tras encontrarse con la supuesta bruja de Blair.

“La maldita cosa parece real. Y porque lo parece, es como la peor pesadilla que has tenido nunca, esa de la que te despertaste jadeando y llorando de alivio porque pensabas que te habían enterrado vivo y resultó que el gato saltó a tu cama y se fue a dormir sobre tu pecho”, esto fue lo que dijo Stephen King sobre la cinta.

Al final de la escalera, 1980





También es conocida como "El intermediario del diablo" y cuenta la historia de John (George C. Scott), un famoso compositor que acaba de perder a su familia de manera trágica y trata de superarlo mudándose de Nueva York a una casa apacible y solitaria en Seattle. Sin embargo, al poco de tiempo de instalarse empiezan a suceder cosas extrañas... Hasta que un día descubre una habitación secreta ubicada al final de la escalera.

El amanecer de los muertos, 2004





El mundo ha sido invadido por muertos vivientes sedientos por acabar con la raza humana. Ana Clark (Sarah Polley) es una de las pocas que ha conseguido sobrevivir a la tragedia y cuando va buscando un refugio donde mantenerse a salvo conoce a un grupo de personas que, como ella, aún se mantienen con vida. Los supervivientes se dirigen a un centro comercial donde lucharán por repartirse los víveres y por impedir la entrada de los zombies.

Esto fue lo que dijo Stephen King sobre la película: “La genialidad perfeccionada sería el remake de 2004 de El amanecer de los muertos de Zack Snyder, que tiene una de las mejores secuencias iniciales de una película de terror jamás realizada”.

La niebla, 2007





Esta película fue adaptada de uno de los cuentos de Stephen King, se trata de un pueblo en Maine que es atacado por criaturas extrañas. La gente se queda atrapa en el supermercado e intentan salir, pero no pueden porque estas criaturas se los comen. Sin duda el final de la película es mucho más sorprendente que el propio final del libro.

Te puede interesar ¿No sabes qué ver en Halloween? 5 películas de terror que se estrenaron este 2023

El Descenso, 2005





En una montaña remota, seis amigas se reencuentran para llevar a cabo la expedición espeleológica que realizan año tras año. Todo va bien hasta que las seis mujeres se quedan atrapadas en una cueva y son perseguidas por una raza de misteriosas criaturas carnívoras.

Esto opinó Stephen King de la película: "Lo que da resonancia a la película es cómo las mujeres juegan unas contra otras: sus resentimientos (y secretos) muy reales nos permiten creer a los monstruos de una forma que la mayoría de las películas de terror no consiguen. No me canso de repetirlo: en los creepshows de éxito, lo que nos asusta no son los efectos especiales, ni siquiera los monstruos. Si invertimos en las personas, invertimos en la película… y en nuestra propia decencia esencial”.

La Bruja, 2015

Sin duda es una de las mejores películas de terror actuales, es protagonizada por Anya-Taylor Joy y dirigida por Robert Eggers.

Narra la historia de una familia que vive desterrada de su comunidad en el campo y que comienza su suplicio cuando a Thomasin le encargan cuidar a su hermano menor, y aunque solo lo descuidó cinco segundos, la bruja se lo robó.

Thomasin vive con la culpa, pues su familia no la perdona, su familia va desapareciendo poco a poco, hasta que ella se ve sola a punto de hacer una negociación con el diablo, la cabra Black Phillip.

“La bruja me dio un susto de muerte. Y es una película de verdad, tensa y que invita a la reflexión, además de visceral”, dijo Stephen King sobre la cinta.