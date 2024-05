¿Dónde y a qué hora ver la alfombra roja de la MET Gala 2024 EN VIVO?

Este próximo lunes 6 de mayo, llega la MET Gala 2024, donde veremos todo un despliegue de estilo, vanguardia y glamour que se hará presente en la alfombra roja de uno de los eventos más exclusivos en el mundo.

En definitiva, los amantes de la moda ya esperamos que llegue el momento de ver los looks que las celebridades utilicen en la MET Gala 2024, pues con la temática Sleeping Beauties: Reawakening of fashion y el dress code Garden of time, seguro que veremos grandes atuendos por parte de las estrellas más importantes de la actualidad.

Las estrellas que podremos ver en la MET Gala 2024

Se esperan alrededor de 600 estrellas e invitados especiales. Sin embargo, la lista de asistentes es famosa por su hermetismo ya que los mismos se revelan al momento de su llegada, nunca son anunciados con anticipación a excepción de los nombres de los anfitriones.

te puede interesar MET Gala 2024: Conoce la temática de este año y qué looks podrían llevar las celebridades

Sin embargo, s e espera que Anne Hathaway, Lily Gladstone, Ayo Edebiri, Gisele Bündchen, Rihanna, Kendall Jenner, Kim Kardashian y muchas más estrellas y celebridades se den cita en la alfombra roja de alta costura más importante y esperada del año. Asimismo, sabemos que Taylor Swift no asistirá junto a Travis Kelce.

¿Dónde ver la MET Gala 2024?

La MET Gala 2024 se transmitirá en televisión de paga por medio del canal E! Entertainment, quienes brindarán un acceso exclusivo y en primera fila de la noche más importante para la moda. Será a partir de las 16:00 horas que podrás ver la alfombra roja en México.

En esta edición, Latinoamérica se lucirá de la mano de Bad Bunny y Jennifer Lopez entre los grandes anfitriones estelares, así como el actor Chris Hemsworth y la actriz Zendaya, junto a la mente maestra y líder del evento, Anna Wintour, quienes recibirán a los invitados de lujo.

La MET Gala 2024 es en definitiva uno de los momentos más esperados para la industria del entretenimiento y la moda. En esta ocasión, veremos una temática mucho menos literal que la del año pasado, la cual abre el espacio para ver una gran variedad de estilos y diseños en la alfombra roja este lunes 6 de mayo.