Horóscopo para la semana del 5 al 11 de julio

Queridos lectores de La Razón, su estimada chamana Madama Kan Lajuj les presenta la nueva edición de su Horóscopo Semanal, la guía astral más completa con la que podrán conocer la manera en que las energías del cosmos afectarán el valle de lágrimas que llaman vida.

Estimados, estamos transitando por tiempos de lluvias y catástrofe, no solo ambiental, sino dentro de nuestras vidas. Es necesario tomar las cosas con más calma y no actuar impulsivamente, pues en periodos convulsos como éstos la planeación es ideal para no cometer errores. Sin más que adelantar, he aquí su Horóscopo Semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Horóscopos La Razón, Aries Gráfico: La Razón de México

Aries, esta semana surgirán problemas en el hogar referentes a una de las fuerzas que rigen este mundo: el dinero. Es momento de que analices el dilema que enfrentarás y descubras realmente cuáles de tus seres cercanos realmente son de fiar, para que formen una alianza en pos de la supervivencia de su linaje. Consejo más técnico: abre un fondo de ahorros.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Horóscopos La Razón, Tauro Gráfico: La Razón de México

Tauro, sentirás el impulso de traer a tu vida estabilidad y rutina, para así lograr concretar algunos de los proyectos que tienes en mente. Para consolidarlo, debes de desarrollar una fuerza de voluntad de tal magnitud que destruya tu “vagar por el prado” y tu indiferencia hacia el mundo exterior, pues debes prever aquellas cosas que podrían afectar tus intenciones. Eso sí: siempre mantente firme.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Horóscopos La Razón, Géminis Gráfico: La Razón de México

Géminis, vas a vivir un “encuentro cercano del tercer tipo” con alguien del mismo género, lo cual, a pesar de que será una experiencia inolvidable, traerá a tu mente dudas respecto a tu identidad. Querido, déjate de convicciones anacrónicas y pertenecientes a personas intolerantes y con nula capacidad de razonamiento. Simplemente déjate llevar, vive y disfruta.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Horóscopos La Razón, Cáncer Gráfico: La Razón de México

Cáncer, vas a recibir una descarga de energía en tu ámbito amatorio, el cual, junto a tu elocuencia y proyección empática, te permitirá adentrarte en territorios carnales que antes no habías explorado. Esto, querido, te permitirá al mismo tiempo fortalecer los lazos con los individuos que des rienda suelta a tus deseos, y forjarás así relaciones sexo-afectivas perdurables.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Horóscopos La Razón, Leo Gráfico: La Razón de México

Leo, una acción sin importancia va a tener severas consecuencias en tu psique, pues hará que algunos fantasmas de tu paso se manifiesten y saquen algunos aspectos negativos de tu persona que creías domados. La fortaleza y la resiliencia son la clave para que salgas de ese cementerio mental que sólo te arrastra hacia una fosa de depresión. Ánimo y, si necesitas ayuda, es recomendable que acudas con un profesional.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Horóscopos La Razón, Virgo Gráfico: La Razón de México

Virgo, nos encontramos en el momento ideal para que repares y consientas tu templo personal: tu cuerpo. Inicia la semana siendo gentil contigo mismo en el ámbito mental, pero conviértete en tu propio verdugo en el físico: haz ejercicio para desechar las impurezas de tu ser, así como los malos pensamientos.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Horóscopos La Razón, Libra Gráfico: La Razón de México

Libra, te sentirás abrumado por tus interacciones sociales laborales, las cuales la virtualidad de Zoom y WhatsApp han hecho que pasen de aburridas a deleznables. Pero no todo es tragedia, pues debes aprender a ver algo positivo en todas las cosas que ocurren en tu existencia; por ello te sugiero que forjes una amistad con alguien que hablas diario por cuestiones de trabajo… quizá hasta un romance inesperado florece.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Horóscopos La Razón, Escorpio Gráfico: La Razón de México

Escorpio, alguien muy cercano y querido te dará una sorpresa nada grata: compartirá contigo sus impulsos tanáticos de querer atentar contra su vida. Quizá te lo diga en forma de chascarrillo, pero, como diría el dicho antiguo y el meme: “entre broma y broma, la verdad se asoma”; por ello te imploro que escuches lo que tu amistad/familiar/amante tiene que decir en realidad y demuéstrale que tiene tu apoyo incondicional, además de que habrá tiempos mejores.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Horóscopos La Razón, Sagitario Gráfico: La Razón de México

Sagitario, la posición que Venus tendrá esta semana en tu onceava casa propiciará un campo energético que te hará creer ciegamente en aquellas personas que estimas. Estimado, por situaciones como éstas es por las que digo que, en estos tiempos convulsos, debes de analizar las cosas a detalle y no hacer decisiones basadas en tu sentir, pues alguien se aprovechará de ti y la pasarás pésimo. Aprende a decir que no.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Horóscopos La Razón, Capricornio Gráfico: La Razón de México

Capricornio, la crítica constructiva proveniente de terceros se aprecia, pero recuerda que tú mismo debes ser tu mayor juez. Aprende a darte cuenta de tus errores y fallas para trabajar en ellas, hasta lograr ser la “mejor versión de ti mismo”, como dirían en Twitter. Para conseguirlo antes debes de forjar una autoestima de hierro y deseos por trascender.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Horóscopos La Razón, Acuario Gráfico: La Razón de México

Acuario, una fuerza externa a ti (y sabes claramente de qué entidad se trata) intentará alebrestar tu vida en pareja, con artimañas que buscarán destronarte en el reinado de tu alcoba. No gastes tus energías en provocaciones baratas, como escenas de celos, y planea a detalle el golpe mortal con el cual dicho ser dejará de existir. Y no lo olvides, hazlo con elegancia y clase.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Horóscopos La Razón, Piscis Gráfico: La Razón de México

Piscis, estás estas pasando por tiempos difíciles, los cuales te han hecho considerar renunciar a todo y rendirte en la búsqueda de lograr tus objetivos. Aunado a ello, estás utilizando como placebo el azúcar, lo cual además te traerá severas repercusiones de salud. Busca una actividad que te levante el ánimo y recuérdate a ti mismo los motivos que te impulsaron a perseguir tus sueños. Y, por favor, bájale al helado y a las galletas.