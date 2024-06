¿A qué huele Carlos Rivera? Esta fan lo revela (VIDEO)

Muchísimas personas tienen fetiches muy extraños que suelen compartir en sus redes y uno de los más tranquilos y normales es el gusto por los perfumes, pues los aromas cambian dependiendo de la persona por sus feromonas y otros factores físicos. Es por ello que una fan de Carlos Rivera reveló toda emocionada que descubrió a qué huele el cantante tras una aparente sesión olfativa.

Fue la usuaria de TikTok conocida como Lady Perfumes quien le reveló al mundo cuál es el perfume que utiliza Carlos Rivera, “viejo” de Cynthia Rodríguez, el cual al parecer huele suculento y delicioso.

De acuerdo con la tiktoker, el perfume que se pone Carlos Rivera cuando va a dar uno de sus conciertos es fresco y tiene notas a naranja, limón y bergamota, canela, cardamomo y nuez moscada.

De acuerdo con Lady Perfumes, hace unos días fue a uno de los conciertos de Carlos Rivera, ahí el cantante le dedicó un rato a la convivencia con sus fans y uno de los afortunados fue ella.

¿Qué perfume usa Carlos Rivera?

Lady Perfumes se llevó una grata sorpresa, pues, además de poder oler al famoso, este le reveló que sabía quién era ella y le agradeció que gracias a ella muchos fans le han regalado muchas botellas de su perfume favorito.

"Di la vuelta y lo vi y ay me emocioné y que quedé como estúpida y en eso me dice: 'vi tu TikTok obviamente. Yo decía Dios mío, lloro, me desmayo, qué sigue'. Él me empezó a platicar que cuando el relata que cuando él empezó a usar el perfume sus fans le empiezan a regalar un montón de botellas y que hasta la fecha los sigue utilizando. Que le encanta. Es un olor bastante fresco, pero limpio", narró.

Y, para que no te quedes con la duda, te compartimos que el perfume que usa Carlos Rivera para oler bien sabroso es Hugo Boss in Motion.