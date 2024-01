Revelan que un presunto abusador de menores asistió al bautizo de León, hijo de Carlos Rivera y Cyntia

El pasado fin de semana, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez celebraron de manera lujosa el bautizo de su primogénito, León, la cual se viralizó y a la que acudió una gran cantidades de personajes reconocidos en el espectáculo mexicano, como Laura G, "El Capi" Pérez, Kristal Silva y Mauricio Mancera. La celebración no fue nada discreta ya que la fiesta no tivo ningún protocolo de privacidad que los invitados debieran de seguir.

Sin embargo, hubo un asistente cuya presencia no pasó desapercibida y fue para mal, ya que el mismo estuvo no hace mucho envuelto en un escándalo al ser acusado por abuso a menores, ante las cuales no ha reaccionado para confirmar ni negar nada en lo absoluto.

¿Quién fue el polémico asistente del bautizo de León Rivera?

Se trata ni mas ni menos que del exmánager de Menudo, Antonio Berumen, quien ha sido acusado por abuso y acoso sexual en más de una ocasión ´por parte de varios de los integrantes de la popular banda de chicos.

Fue Mauricio Martínez, uno de sus denunicantes, quien señaló la asistencia del presunto violentador. "10 denuncias por abuso sexual en la

Fiscalía de la Ciudad de México y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México un violador se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante Carlos Rivera" fue parte del comentario que realizó en un concreto hilo de dos partes a través de la plataforma X.

No iba a decir nada por salud mental, porque es desgastante y pareciera que lucho sólo…pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor. (1/2) pic.twitter.com/BTmyJb3nfO — Mauricio Martínez (@martinezmau) January 22, 2024

Ante esto, los usuarios de redes sociales mostraron su apoyo a Mauricio, a quien llenaron de mensajes expresando su cariño a él, mientras señalaron que debía seguir insistiendo para lograr que se hiciera justicia por su caso. Algunos mensajes más, criticaron a los padres de León por permitir a un presunto agresor celebrar el bautizo de su hijo con ellos.

¿Quién es Antonio Berumen? El mánager acusado por abuso sexual

Antonio Berumen fue mánager de Mercurio y Menudo, dos grandes agrupaciones de jovenes talentosos. Antes de ser mánager, Berumen estudió mercadotecnia en Estados Unidos y fue reportero de espectáculos.

Después de llevar a la fama a solistas como Fey, Berumen dejó el mundo del espectáculo para dedicarse a la religión. En 2019, fue quien trajo la réplica de la Capilla Sixtina a México, como representante del país de los Museos del Vaticano. La denuncia en su contra fue revelada el 9 de marzo del 2022 por parte de Mauricio Martínez, quien actualmente reside en Nueva York.