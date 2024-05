¿Es IA? Conductores de 'Hoy' dudan que la foto del nuevo corte de pelo de Peso Pluma sea real

Este jueves, se dio a conocer una imagen del supuesto nuevo look de Peso Pluma que causó gran impresión al ver un cambio evidente en todo el rostro del artista. Esto generó que varios cuestionaran la autenticidad de la foto, al no sentirse seguros de si el cabello podría afectar tanto los rasgos de una persona.

Los conductores del programa matutino, Hoy, forman parte de las personas que no alcanzan a creer que el nuevo estilo de Peso Pluma podría hacerlo cambiar tanto y volverlo todo un galán, pues señalaron que la foto pudo haber sido creada por inteligencia artificial.

La imagen que se ha vuelto viral sobre el nuevo corte de pelo de Peso Pluma es una foto en blanco y negro donde el artista se puede ver de perfil. El nuevo estilo no pasó desapercibido y el público comezó a halagar al artista por su radical cambio.

A pesar de ello, hubo quien indicó que no era del todo posible que se llevara a cabo un cambio tan radical por el corte de pelo y otros aseguran que se trata de IA. A pesar de ello, quienes creen que el cantante de "El Azul" se cortó el pelo, sostienen su argumento por un video donde se le ve al famoso con el estilo, pero cubriendo su rostro.

[¿LA FOTO FUE HECHA CON I.A?]



¿Qué tal el nuevo look del cantante Peso Pluma? 😱😱😱@_PesoPluma



Sinned 👀 pic.twitter.com/PXu6AFFhRg — Run Run TV 👀 (@SinnedTV) May 31, 2024

Conductores aseguran que la foto de Peso Pluma fue creada con IA

Durante la edición de esta mañana del matutino Hoy, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Andrea Escalona hablaron sobre el gran revuelo que ha causado Peso Pluma con su supuesto nuevo corte de cabello.

"Dicen que no es él", comentó Legarreta, ante lo que Arath aseguró, "es inteligencia artificial" y Escalona difirió al asegurar que si se trata del cantante de "Ella Baila Sola". Si bien Galilea Montijo intervino para hablar de lo bien que le queda a la Doble P su nuevo look, Legarreta no estuvo del todo de acuerdo.

"Dicen que es una foto hecha por inteligencia artificial porque él solamente sube una historia en donde se ve que se cortó el pelo y entonces no es la foto que es", fueron las palabras de la madre de Mía Rubín.

¿El nuevo look de Peso Pluma es IA?

No está del todo claro si la foto del nuevo look de Peso Pluma es o no real. Si bien en el video que subió el artista, sí lleva un corte de pelo parecido, podría ser que la foto fuera inteligencia artificial, pues incluso en X (antes Twitter), hay una foto donde podemos ver la comparación de la misma foto con otro rostro.