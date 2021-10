Inés Gómez Mont aparece en redes para defenderse: "Me colocan al nivel de un narco"

La conductora de televisión Inés Gómez Mont apareció en redes sociales para enviar un mensaje en el que defiende su inocencia y asegura que no ha tenido acceso a la orden de aprehensión.

La presentadora hizo una publicación en redes sociales, luego de que un juez emitiera 10 órdenes de aprehensión en contra de personas involucradas en el caso de la conductora y su esposo Víctor Álvarez Puga.

“A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, se lee en el comunicado de Inés Gómez Mont.

te puede interesar ¿Cuántos años pasaría en la cárcel Inés Gómez Mont?

Las autoridades acusan a la conductora y a su esposo de delincuencia organizada con fines de lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita, a lo que la presentadora dijo que los señalamientos son falsos.

Sin ninguna justificación me colocan al nivel de un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont mencionó que se desempeña como conductora de televisión y mamá de tiempo completo por lo que negó pertenecer al crimen organizado.

La presentadora dice que teme que las autoridades se ensañen con ella y aseguró que continuará trabajando con su equipo legal para defenderse de las acusaciones.

¿Dónde está Inés Gómez Mont y su esposo?

Por el momento se desconoce la ubicación de Inés Gómez Mont y su esposo, sin embargo, una revista de espectáculos señaló que están viviendo en Miami en una propiedad que ellos adquirieron por más de 300 millones de pesos.

KR