Influencers dan tips para tener éxito en redes

Los tiktokers Fernanda Vega y Antonio Betancourt ofrecieron la conferencia Encuentro con Creadores: Reinventando la narrativa, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), en la que dieron consejos para quienes buscan incursionar en la creación de contenido y hablaron sobre las ventajas que brinda la tecnología para comunicar.

Fernanda Vega afirmó que la creatividad es algo que se trabaja día con día y señaló que es fundamental conocer lo que está en tendencia para saber de dónde partir: “A mí siempre me gusta involucrar a mi público. Al final invito a la gente que me den su opinión”.

Por su parte, Betancourt explicó que siempre intenta responderle a su audiencia dudas comunes: “Yo siempre tengo el termómetro de: ‘Si a mí me llama la atención, seguramente a otras personas también le va a llamar la atención’”, dijo.

El influencer reiteró la importancia de poner atención a lo que dice el público, y apuntó que en sus cuentas se puede encontrar contenido diverso, pues no se enfoca en una sola cosa: “Ahorita estoy generando contenido de La Casa de los Famosos, que es algo que a mí me gusta. Me divierte mucho platicar y hacer lives con la gente”, dijo.

Fer Vega añadió que la atención de la gente a la hora de scrollear cada vez es más fugaz, por lo que es importante iniciar un reel con algo estridente para que la gente se quede hasta el final del video: “Como esas películas que comienzan con la escena más interesante, y después cuentan toda la historia, así son mis videos. Están muy enfocados en captar la atención los primeros segundos y después contar lo que quieran contar”.

Asimismo, destacó que los avances en la tecnología para comunicar han avanzado mucho y son una gran herramienta para los creadores de contenido: “Los filtros de realidad aumentada sirven muchísimo, porque yo puedo estar aquí contando una historia, pero con el filtro de pantalla verde pongo lo que quiero describir”.