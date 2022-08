¿Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil tienen un romance? Esto es lo que se sabe

Tras la polémica con la viuda de Fernando del Solar por los bienes, Ingrid Coronado ya estaría pensando en rehacer su vida y al parecer ya tendría un nuevo galán.

A través del programa de Alejandro Zuñiga en YouTube se dio a conocer que Ingrid Coronado estaría saliendo con el también conductor Marco Antonio Regil.

De acuerdo con la información, la conductora se le ha visto en compañía de un hombre, quien presuntamente la acompaña a las instalaciones de MVS en donde ella transmite su programa de radio.

“Me enteré que hay un galán que la lleva todos los días a trabajar, hay un nuevo amor para Ingrid Coronado. Me da mucho gusto porque es una mujer joven. Yo he estado recibiendo mensajes anónimos en mis redes sociales respecto a Ingrid Coronado, me escribe constantemente para decirme que Ingrid Coronado está saliendo con Marco Antonio Regil”, señaló Alejandro Zúñiga.

“No creo que haya algo más, pero esta persona me dice que pronto se sabrá este romance, y pues no tendría nada de malo decirlo porque él es soltero, ella es soltera”, mencionó Alejandro Zúñiga.

Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil no se han pronunciado al respecto

Hasta el momento no se sabe si esto es verdad o mentira, ya que ninguno de los dos famosos ha salido a dar algún tipo de declaración.

Además, Ingrid Coronado se ha mantenido discreta en cuánto a su vida privada, tras la separación con Fernando del Solar.

Marco Antonio Regil e Ingrid Coronado tienen en común que hablan de temas de superación personal. El conductor tiene un podcast en el que habla sobre las relaciones sentimentales y otros temas. Mientras que Ingrid recientemente lanzó su libro “Mujerón”, en el que comparte consejos y experiencias para tener más amor propio.