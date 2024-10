¿En qué boxeador se inspira 'La Máquina'? La nueva serie de Gael García y Diego Luna en Disney+

Hace un par de días se estrenó La Máquina, la nueva serie en la que podemos ver nuevamente la poderosa mancuerna entre Gael García Bernal y Diego Luna, a quienes ya hemos visto en pantalla juntos en otras producciones como el clásico del cine mexicano, Rudo y Cursi.

Ahora, Diego Luna y Gael García protagonizan La Máquina, una serie de boxeo en la que podemos ver las participaciones de otras celebridades mexicanas que han logrado triunfar en Hollywood, como es el caso de Eiza González.

La producción explora no solo el complejo mundo del boxeo, sino las vidas de quienes practican el deporte de contacto, pues incluso se utiliza esta disciplina como una metáfora sobre la vida en México, donde dicho es una expresión de resistencia y cultura,

¿En qué personajes está basada 'La Máquina' de Gael García y Diego Luna?

Sería difícil de creer que esta serie no cuente con algo de inspiración de la vida real, pues la misma ha sido bastante bien recibida por el público gracias a su honestidad y profundidad, con la que ha logrado cautivar a la audiencia.

Como tal, La Máquina no habla de un personaje en particular de la historia del deporte, pues no es una biopic; sin embargo, se basa en icónicas figuras del boxeo, como Julio César Chávez, cuya influencia fue enorme para los protagonistas.

El nombre del boxeador destacó en las entrevistas sobre el proyecto, junto con algunos otros grandes del boxeo, como 'Manos de Piedra' Durán y 'Finito' López. Estos personajes son un símbolo de lucha y perseverancia, algunos de los elementos claves de la serie de Disney+.

Que gozada es #LaMaquina de @disneyplusla. Una tragicomedia sobre el boxeo, la amistad, los negocios sucios y los fantasmas del pasado. Con mis amados charolastras @diegoluna_ y @GaelGarciaB donde la dupla es suficiente para engancharte desde el primer capítulo. Dénsela carajo! pic.twitter.com/WMGSwIlNHw — Ro (@Rojr_) October 10, 2024

La trama se centra en Esteban 'La Máquina' Osuna, quien es interpretado por Gael García Bernal, un boxeador que se encuentra en el ocaso de su carrera y busca la redención, pero cuyo camino a la cima refleja diversas dificultades.

Su mánager, Andy Luján (Diego Luna), será quien trate de ayudar a su amigo a recuperar sus días de gloria al ayudarlo dentro y fuera del ring, mientras que su ex esposa Irasema (Eiza González) también tendrá un crucial papel en la trama.

Actores de 'La Máquina'

Ellos son los actores que participan en la nueva serie mexicana de Hulu y Disney+, La Máquina.