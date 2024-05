Integrante de la Banda MS quiere abrir su OnlyFans: 'mi esposa dice que es de locos'

No cabe duda de que el OnlyFans es un método en el que muchas personas están generando una buena cantidad de dinero simplemente con enseñar sus partes íntimas y grabarse haciendo cosas bastante cochinotas y, en algunos casos, cuestionables, que a muchas personas les encanta pagar por ver.

Tal es el caso de Karely Ruiz, la reina de OnlyFans en México, quien saltó a la fama por el contenido explícito que suele vender en la plataforma, misma en la que ha subido videos entablando actos íntimos con famosos como Santa Fe Klan o hasta sus mismos fans que se tatúan su cara.

Y tal parece ser que un integrante de la Banda MS quiere una rebanada de ese suculento pastel, pues confesó que está interesado en crear contenido para la plataforma de venta de fotos y videos explícitos más famosa del internet.

El integrante de la Banda MS en cuestión es el mismísimo Oswaldo Silvas, quien previo al más reciente concierto de la agrupación, le ofreció unas palabras a la prensa, revelando sus intenciones de monetizar su cuerpo.

Lamentablemente, Oswaldo Silvas señaló que, al parecer, su esposa no le ha dado permiso de abrir su página en la plataforma azul, pues le dice que para ella sólo los locos venden su contenido ahí.

No obstante, Oswaldo Silvas sugirió que el contenido que tendría pensado comercializar en OnlyFans no sería íntimo, pero no explicó de cual sería… aunque todo el internet sabe que si se quire triunfar ahí hay que enseñar hasta la úvula.

“OnlyFans es contenido de cualquier tipo, pero la gente lo agarró por la onda de la sexualidad (…) Si me gustaría, pero nomas que mi esposa es de las que piensa que es una cosa de locos y no quiere”, señaló Oswaldo Silvas.

Queda esperar a ver si Oswaldo Silvas logra convencer a su esposa d dejarlo abrir su OnlyFans… y se la anima a hacer videos, o lo que vaya a vender, con él.