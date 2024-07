Irina Baeva afirma que soñaba con ser mamá de un hijo de Gabriel Soto: 'lo hablamos'

Irina Baeva es la comidilla farandulera del momento, pues desde día antes de que Gabriel Soto anunciara que la había dejado, la rusa más tiesa que una piedra comenzó a dar mucho de qué hablar con los rumores de que tenía un amante millonario, lo cual fue desmentido por el pobre caballero con el que la quisieron relacionar. Ahora, la soviética afirmó que siempre quiso ser madre con el ex de Geraldine Bazán, cosa que no se le hizo.

En entrevista con la revista Hola, Irina Baeva, la peor “Aventurera” de la historia, compartió que tenía planes de embarazarse de Gabriel Soto, actor con el cual había tenido pláticas para engendrar a su propio vástago y tener así su familia farandulera promedio.

“Siempre lo habíamos hablado y creo que eso sí, definitivamente, no solamente lo he comentado yo en varias ocasiones, sino también lo ha comentado él mismo. Fue una de las cosas que hablamos desde el inicio la relación, porque la gente que me conoce sabe que yo soy la persona más familiar”, afirmó la rusa que en las últimas semanas se ha convertido en el objeto de burlas en las redes.

No obstante, Irina Baeva dejó claro que para engendrar a su primogénito no necesita de Gabriel Soto, sino de un hombre que acepte sus condiciones de rusa en México para así cumplir lo que calificó como un deseo personal.

“Claro que yo me veía como mamá, por supuesto, y es mi sueño ser mamá en algún momento cuando dios me dé esa bendición, espero que me la dé”, señaló manifestando su devoción a la deidad judeocristiana.

“Y sí, lo habíamos comentado, a pesar de que Gabriel ya tiene dos hijas que definitivamente son parte de la familia, bueno, están con nosotros siempre. Entonces, sí habíamos hablado de tener nosotros también un hijo en un futuro”, señaló Irina Baeva.