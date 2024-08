Irina Baeva desata alarmas por su aspecto: 'se ve demacrada por tristeza' | VIDEO

Para nadie es nuevo que Irina Baeva ha estado sujeta a incontable estrés en las últimas semanas, debido al fracaso de su versión de “Aventurera” producida por Juan Osorio y su súbita, pero nada sorpresiva separación de Gabriel Soto, el hombre con el que se iba a casar. Ahora, la soviética desató alarmas entre los fans, pues éstos manifestaron su preocupación hacia ella por un video que subió en el que aseguran que se ve demacrada y muy mal.

Cabe destacar que una de las últimas declaraciones que Irina Baeva había hecho respecto a su ruptura con Gabriel Soto fue que el presunto amante de Cecilia Galliano la dejó mediante una carta en la que ni siquiera se tomó la molestia de decirle los motivos.

"Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación. Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras", dijo la rusa. "Eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría ser tan específica. Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros", remarcó.

"Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar, como cualquier pareja, como cualquier tema que pudo haber estado surgiendo, que nosotros estuvimos tratando de solucionar. Para mí todo tuvo solución, yo creo que hasta este momento", añadió Irina Baeva respecto a la ruptura.

Ahora, la actriz rusa desató las alarmas entre los fans debdo a que subió a redes sociales un video por el cual muchos usuarios dicen verla demacrada y enferma.

En el clip aparece Irina Baeva usando ropa deportiva mientras le muestra a sus seguidores una rutina de ejercicio al ritmo de una canción de Bad Bunny. No obstante, lo que le llamó la atención a los fans fue su semblante decaído.

“Le quitaron la juventud”, “Sólo por como baila creo que sí es ella”, “Ay, mujer, qué te pasó. ¡Ánimo!”, “Me recordó a mí cuando me dejó mi esposo”, “Se la acabó Gabriel”, “Le han hecho mucho bullying y ella también tiene derecho a mejorar”, “La critican, pero está en proceso de sanar” y “Fueron 15 años más encima”, comentaron los fans.