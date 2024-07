Irina Baeva confiesa que Gabriel Soto la cortó con una carta con 'razones no claras'

Tal parece ser que Irina Baeva no es la villana de la relación que tuvo con Gabriel Soto, como mucha gente a especulado, pues la rusa dio a conocer que el actor la cortó a través de una carta, en la que además ni siquiera le pudo explicar los motivos por los que ya no quería estar con ella.

En entrevista con la revista Hola!, Irina Baeva reveló que Gabriel Soto la terminó mediante una carta, situación que la sorprendió por lo inmaduro, cobarde y poco hombre que fue el famosos, por no cortarla en persona.

"Tengo la fecha exacta del día que él tomó la decisión de terminar nuestra relación. Tengo una carta en la cual las razones no son muy claras", dijo la soviética.

Irina Baeva no reveló exactamente qué es lo que decía la carta de Gabriel Soto, pero sí afirmó que no entendió los motivos que el famoso le puso en el documento respecto a por qué ya no la quería.

"Eso sí me lo guardaré para mí, tampoco me gustaría ser tan específica. Lo que sí te puedo decir es que los motivos ahí tampoco son muy claros", señaló.

Irina Baeva agregó que "Se hizo todo lo humanamente posible para que las cosas se pudieran solucionar, como cualquier pareja, como cualquier tema que pudo haber estado surgiendo, que nosotros estuvimos tratando de solucionar. Para mí todo tuvo solución, yo creo que hasta este momento".

La rusa reiteró que desconoce exactamente los motivos que llevaron a Gabriel Soto a dejarla y que le son un enigma: “Creo que yo no podría ser clara en los motivos, porque tampoco los tengo claros. La decisión no la tomé yo, por lo mismo los motivos para mí creo que también siguen siendo un poco un enigma”.

Finalmente, Irina Baeva remarcó que sigue amando a Gabriel Soto y señaló que no sabría si a aceptar o negar volver con él si se diera la oportunidad.