¿La boda de Irina Baeva con Gabriel Soto tiene validez oficial? Esta es la situación legal de la relación

Irina Baeva encendió las redes sociales al demostrar a través de fotos y videos que se casó con Gabriel Soto. La actriz rusa compartió en exclusiva para la revista HOLA! la evidencia que mostraba que ambos se casaron en lo espiritual a finales de marzo en Acapulco.

"El 27 de marzo de 2024 nosotros nos casamos. Hicimos una ceremonia, una boda espiritual... la hicimos en Semana Santa en Acapulco en la casa que tiene Gabriel ahí", contó Irina Baeva a la revista y añadió que si bien tenían la intención de casarse por lo civil, al final esto no sucedió.

Por ello, usuarios en redes sociales no tardaron en lanzarse en contra de la protagonista de Aventurera, a quien le criticaron una vez más por su amor por Gabriel Soto, ya que le señalaron que una boda así no tiene la misma importancia o validez que un matrimonio civil, donde se firman papeles y se adquieren obligaciones por la formalización de la unión. Sin embargo, parece que esto no es del todo cierto.

¿El matrimonio 'espiritual' de Irina Baeva tiene valor?

Marce Torres, abogada y doctora en administración conocida en redes sociales por las opiniones legales que da a conocer con respecto a los polémicos casos de famosos donde interviene de algún modo la ley,

De este modo, la abogada explico que si bien la boda espiritual no tiene una validez real, el famoso sí tiene obligaciones con Irina Baeva: “No importa si lo niega Gabriel, él creó derechos y obligaciones con Irina, esto se le llama concubinato y a partir de dos años, sin haber procreado hijos y haber vivido con ella y recordemos que llevaban viviendo 5 años juntos entonces tienen obligaciones.”

La profesional detalló que como tal, Irina no podría pedirle pensión, pero sí una compensación económica por los cinco años que vivieron juntos, a pesar de que no hayan tenido hijos.

“Si al momento del rompimiento de pareja Irina queda con un desequilibrio económico quizás no pueda pedirte pensión alimenticia compensatoria pero si puede pedirte una compensación económica de los bienes que hayas hecho por esos cinco años si ella queda con menor porcentaje”, explicó.

En ese sentido, la abogada dejó claro que la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto quizás no tiene importancia en el aspecto legal, pero independientemente de ello, sí podría ser que la actriz rusa pida alguna compensación al actor por los años que estuvieron juntos.