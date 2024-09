¿Irina Baeva ya superó a Gabriel Soto? Así reaccionó a los rumores de relación con Cecilia Galliano | VIDEO

Irina Baeva terminó recientemente su 'noviazgo' con Gabriel Soto; sin embargo, parece ser que ya superó la relación que tuvo con el actor, pues asegura que no le interesa si el famoso ha entrado en una nueva relación con Cecilia Galliano, como se ha rumorado desde hace un tiempo.

El público y los medios no han podido evitar notar la cercanía que existe entre Cecilia Galliano y Gabriel Soto, quienes protagonizan juntos El Precio de la Fama y han sido captados en situaciones comprometedoras. A pesar de ello, los famosos aseguran que solo son amigos y aquellas situaciones son solo publicidad para la mencionada obra de teatro en la que participan.

Al parecer, Irina Baeva ya no quiere opinar más sobre la vida de su expareja, con quien aseguró haberse casado pocos meses antes de su separación. Esto ya que la mujer habría dejado en el pasado al actor de telenovelas.

¿Irina Baeva ya olvidó a Gabriel Soto?

Fue en un encuentro con la prensa tras la presentación de Irina Baeva en la obra Aventurera que la actriz rusa se negó de manera rotunda a responder a los rumores de una posible relación de Gabriel Soto con Cecilia Galliano.

"Nada, yo creo que ese no es un tema que me compete a mí responder, ya les preguntarán a ellos. Ahora sí que yo conmigo y con los temas que tengan que ver conmigo", dijo.

Cabe mencionar que al actor se le ha captado saliendo de la casa de la actriz argentina después de pasar una noche en la misma, además de existir algunas fotos en las que podemos verlos muy cariñosos. Esto sucedió antes de que se revelara el rompimiento con Baeva.

Por otro lado, le cuestionaron a la famosa si pensaba pedirle una pensión al artista, ya que se había señalado que ella podría hacerlo por haber vivido varios años junto a él, algo que la haría entrar a la figura legal del 'concubinato'.

"Siempre he sido una mujer financiera, económicamente independiente y así será hasta el día que yo me muera, que yo me retire siempre", añadió, "no son cosas que me interesan, yo siempre me he mantenido a mí misma y así será, así que no busco el dinero de los demás", dijo al respecto.

De este modo, Irina Baeva dejó claro que no necesita más a Gabriel Soto a su lado, así como que está muy segura de ella misma y no piensa quedarse en el pasado, sino que desea avanzar y dejar atrás todo aquello que ya no está.