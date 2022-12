Ivonne Montero dice que no dejará los lentes de contacto aunque se quemó las córneas

Ivonne Montero reapareció en redes sociales luego de que sufrió el accidente en el que se quemó las corneas y temió perder la vista.

La actriz señaló que todo sucedió porque salió de viaje y olvidó la solución en la que se dejan los lentes de contacto, así que en su lugar usó gotas para los ojos, lo que ocasionó que al ponérselos de nuevo le quemara las corneas.

Ivonne Montero tuvo que ir al hospital para revisarse, ya que tenía miedo de perder la vista completamente.

Sin embargo, logró salvar su visión gracias a que se sometió a un tratamiento y protegiéndose de la luz directa.

Ivonne Montero contó que recibió mensajes de sus seguidores en el que le cuestionaban el uso de los pupilentes, por lo que ella respondió y aseguró que no dejará de usarlos, pues mencionó que no son peligrosos, sino que ella tuvo un mal manejo de estos artículos.

"Tampoco hay que satanizar los pupilentes, porque los pupilentes no son dañinos, no son malos, lo que es malo es el manejo que uno tiene con ellos. Tengo más de 25 años utilizándolos y nunca en la vida he tenido un problema de infección, de dolor, de dolencia, de afectación. Este fue un descuido que le puede pasar a cualquiera, así que esta idea de que son malos no, tampoco es eso", dijo la actriz en un clip en su Instagram.

Asimismo, Ivonne Montero señaló que ha recibido mensajes de odio en los que la critican por su forma de vestir, por su maquillaje o por dejarse el mechón blanco en el pelo. Aseguró que ella se siente feliz así y es parte de su esencia, por lo que, dijo que ha tenido que borrar dichos comentarios de sus fans, por lo que los invitó a dejar esos mensajes de lado.

"Vamos a dejar de lado esos comentaros, familia. Lo que yo uso, lo que yo me pongo, si me dejo mechón de canas, si me gusta maquillarme mucho, son cosas que, a mí, de alguna manera, me hacen diferente, me hacen auténtica y me hacen feliz. Todo eso que yo utilizo lo hago por gusto propio, no para gustarle a nadie, simplemente a mí me gusta y me siento contenta, me siento linda y no afecto a nadie", concluyó.